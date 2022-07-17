Німеччина може не пережити зиму без російського газу — глава Федерального агентства з мереж

Сховища для зберігання газу в країні заповнені майже на 65 відсотків, інформує ZN.ua.

Німеччина може не пережити зиму без газу з РФ. Попри те, що сховища в країні заповнені 65 відсотків, цього може бути недостатньо, заявив керівник Федерального агентства з мереж Німеччини Клаус Мюллер в інтерв'ю Bild.

Зокрема, у Мюллера запитали, як проходить підготовка до зими.

«Сховища для зберігання газу заповнені майже на 65 відсотків. Це краще, ніж у попередні тижні, але все ж таки недостатньо, щоб пережити зиму без російського газу», - заявив Мюллер.

Він також додав, що роботи з технічного обслуговування газопроводу Nord Stream 1 мають завершитись у четвер, 21 липня.

«Зараз багато залежить від того, чи піде газ газопроводом і в якій кількості», - додав керівник Федерального агентства з мереж Німеччини.

При цьому Мюллер додав, що немає сценарію, за якого Німеччина повністю залишиться без газу.

«Навіть якщо Росія перестане постачати газ, ми все одно отримуватимемо його з Норвегії, Голландії та Бельгії або, в майбутньому, з німецьких терміналів зрідженого газу», - зазначив він.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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