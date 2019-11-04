В Вишневом роSSиянин повредил флагшток возле памятника "Небесной Сотне" и выпрыгнул из окна третьего этажа в полиции

Мужчина имеет вид на жительство в Украине.

В городе Вишневое Киевской области 45-летний гражданин РоSSийской Федерации повредил флагшток с флагом Организации украинских националистов возле памятника "Небесной Сотне".

Об этом сообщила пресс-служба местной полиции в фейсбуке.

О действиях хулигана в полицию сообщил очевидец, который заметил вандала из окна своей квартиры.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что повредил флагшток 45-летний гражданин РФ , который приехал к родственникам в село Святопетровское. Он имеет вид на постоянное место жительства в Украине.

"Нарушитель при общении с полицейскими вел себя неадекватно: то громко плакал, то начинал смеяться. В то время, когда вышел в коридор за естественными потребностями, неожиданно выпрыгнул в окно с третьего этажа админздания. Полицейским мужчина объяснил свой «полет», что для него просто играет громко музыка. Для оказания медицинской помощи полицейские вызвали скорую. «Прыгуна» доставили в больницу с травмами тела", - сообщили в полиции.

В отношении нарушителя составлен админпротокол по статье "мелкое хулиганство".

Сейчас готовится ходатайство об отмене иностранцу вида на жительство, выдворении его из страны с запретом дальнейшего въезда в Украину.

Напомним, 13 августа президент Владимир Зеленский подписал указ об упрощении процедуры получения украинского гражданства для иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали (берут) участие в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, и граждан РоSSии, которые подверглись преследованиям по политическим убеждениям.