В Днепре жители перекрыли дороги из-за подорожания тепла

Более сотни домов подключили к более дорогому поставщику.

?В Днепре жители перекрыли дороги из-за подорожания тепла
Фото: Андрей Шушпан / dp.informator.ua

Жители Левого берега в Днепре в четверг вышли на протест из-за подорожания тепла.

Как сообщает "Информатор", в июле депутаты решили отключить их от энергопоставщика Приднепровской ГРЭС и перевести на баланс КП "Теплоэнерго". Аргументировали это капитальным ремонтом трубы, не уточняя сроки окончания работ. Жители левобережных районов узнали об этом лишь неделю назад.

В результате тарифы за тепло увеличились почти вдвое: если раньше за двухкомнатную квартиру платили 800-900 гривен, то теперь сумма возросла до 1600-1900 гривен. Изменения затронули более 130 домов, включая школы.

Утром 31 декабря жители этих домов вышли на протест, перекрыв движение по улице Березинской. Они переходили по "зебре»" туда и обратно, не давали проехать машинам. Из-за этого на дороге образовалась пробка.

Потом участники сменили место проведения протеста, перекрыв Донецкое шоссе. Акция протеста привела к конфликтам с водителем, а один из них прорвался сквозь "живую цепь", провезя на капоте пенсионера.

Напомним, что по данным Министерства развития общин и территорий Украины на территории страны отопление по состоянию на утро 31 октября подключено к 75,9% объектам соцфонда (школ, детсадов, больниц и других учреждений) и 68,4% жилых домов.

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