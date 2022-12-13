Внаслідок вибуху в центрі Мелітополя окупанти почали блокувати дороги: карта

Місцеві мешканці повідомили про автоматні черги.

Внаслідок вибуху в центрі Мелітополя окупанти почали блокувати дороги: карта
© РИА Мелитополь

У центрі тимчасово окупованого Мелітополя у вівторок, 13 грудня, пролунав сильний вибух. Внаслідок цього окупанти перекрили дороги, повідомив міський голова міста Іван Федоров в Telegram.

"Близько 14:00 в самому центрі міста - в районі Шахової школи пролунала гучна "бавовна". Відразу ж після цього рашисти перекрили дороги. Місцеві мешканці повідомили про автоматні черги і засвідчили тіло, накрите чорною плівкою. Чекаємо на подробиці хто виявився 200-им", - наголосив Федоров.


Анна Конюченко, ZN.ua





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