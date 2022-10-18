Російські війська мінують дороги у бік Кремінної і Сватового — голова Луганської ОВА

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомляє, що росіяни продовжують обстрілювати звільнені території Луганської області, а також стягують до регіону багато техніки і живої сили. Але, попри все, ситуація контрольована, інформує ZN.ua .

"Росіяни продовжують мінувати все уздовж лінії фронту: мости, дороги, будівлі, зокрема маємо інформацію, що вже мінують під’їзні дороги в бік Сватового та Кремінної", - заявив Сергій Гайдай у своєму Telegram.

Також очільник Луганської ОВА розповів, що кадирівці виселяють мирних жителів Сватового з їхніх домівок, щоб поселити там керівників окупаційних підрозділів. Колаборанти допомагають шукати житло для росіян, які через страх вимушені постійно змінювати місце дислокації.

Гайдай додав, що російські війська мають низький моральних дух через успіхи ЗСУ. Голова ОВА також завірив, що ті кілометри окопів з бетонними кубами, які вдалося пробити окупаційним військам, не допоможуть їм при наступі Збройних Сил України.

Наостанок Гайдай повідомив, що за останній час на Луганщині було викрито 30 колаборантів.