Суд оштрафовал на 340 гривен военного разведчика за обнародование в "Вконтакте" фото в зоне ООС с геолокацией

Солдат признал свою вину в совершении административного правонарушения.

Суд оштрафовал на 340 гривен военного разведчика за обнародование в "Вконтакте" фото в зоне ООС с геолокацией
Фото: kontaktis.ru

Новоайдарский районный суд Луганской области оштрафовал на 340 гривен оператора - разведчика 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины сил за обнародование на своей странице в социальной сети "Вконтакте" своих фото на фоне боевых позиций в зоне операции Объединенных сил с включенное геолокацией.

Об этом сообщают "Украинские Новости" со ссылкой на материалы суда.

"Установлено, что 24 сентября текущего года солдат Максим Шейко в пункте временной дислокации в селе Новоахтырка Новоайдарского района нарушил установленные законодательством правила использования документов и других носителей, содержащих конфиденциальную информацию, что привело к разглашению такой информации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военный разместил в соцсети личные фото в форме ВСУ с привязкой к геолокации местности, а также часть топографической карты Луганской области с нанесенными на ней населенными.

Солдат признал свою вину в совершении административного правонарушения.

Напомним, ранее военнослужащих призвали отключать геолокацию в телефоне во время селфи.

О том, что у бойцов нужно забрать мобильные телефоны, в Минобороны говорили еще в конце лета 2014 года, во время первого наступления роSSийских войск на Донбасс.

В мае 2015 года Верховная Рада приняла за основу два законопроекта, которые ограничивают использование мобильных телефонов в зоне проведения антитеррористической операции.

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