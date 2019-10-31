Нардеп Дубневич показывал дулю во время выступления в Раде

Ранее парламент снял с него неприкосновенность и дал согласие на его задержание и арест.

Фото: Макс Требухов

Депутат Ярослав Дубневич (депутатская группа "За будущее") несколько раз показал дулю во время своего выступления с трибуны парламента.

Видео его выступления опубликовал "Цензор.НЕТ".

"Я вам всем расскажу, почему я показал "во" (при этом нардеп скрутил дулю, - ред.) Шульмейстеру (бывшему замминистра инфраструктуры Владимиру Шульмейстеру, - ред.). Шульмейстер сначала пролоббировал, чтобы и.о. начальника Львовского аэропорта был представитель одесситов Кауфмана и Грановского, а потом хотел прекратить открытый конкурс и правдами-неправдами снова утвердить. И мы вместе с депутатами от Львовщины сказали: "Во тебе!" (и снова показал дулю, - ред.) и именно поэтому состоялся открытый конкурс и Татьяна Романовская руководит аэропортом "Львов" и он показывает одни из лучших результатов", - сказал Дубневич.

После этого он начал рассказывать еще одну ситуацию, когда он показал "во" Пивоварский (экс-министр инфраструктуры, - ред.) И Шульмейстеру, при этом нардеп снова скрутил комбинацию из трех пальцев.

Напомним, сегодня Рада сняла неприкосновенность с Дубневича и дала согласие на его задержание и арест. За снятие неприкосновенности проголосовали 332 депутата при минимально необходимых 226, за задержание - 241 депутат, за арест - 229. Все три решения поддержали депутаты фракций "Слуги народа" и "Голос". При этом "СН" дали всего 208 голосов. Фракции "ЕС" и "Батькивщина" голосовали только за снятие неприкосновенности. Отказались снимать неприкосновенность и позволять арест Дубневича депутаты фракций "За будущее" и ОПЗЖ.

Суд над Дубневичем состоится завтра. Ему инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. По версии следствия, действия депутата повлекли убытки государства в размере 93,277 млн гривен.

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