Полиция контролирует все въезды и выезды в Золотом-4

Сотрудники полиции Луганской области несут службу в усиленном режиме.

Полиция контролирует все въезды и выезды в Золотом-4
Вадим Троян
Фото: https://mvs.gov.ua

Полиция работает в усиленном режиме и контролирует весь периметр подъезда и выезда из поселка Золотое-4, где 29 октября начался процесс разведения сил. Об этом на фейсбуке сообщила пресс-служба Нацполиции со ссылкой на заместителя главы Нацполиции Вадима Трояна.

«Мы контролируем весь периметр подъезда и выезда из поселка, патрулируем улицы. То есть усилия полицейских направлены на обеспечение правопорядка. Мы охраняем общественный покой. Это – украинская территория, и мы своих граждан не оставим», - отметил Троян.

Отмечается, что Троян совместно с начальником полиции Луганской области Сергеем Колесником держат на контроле процесс организации и несения службы в Золотом и постоянно общаются с местными жителями.

Для обеспечения безопасности мирных жителей и правопорядка в населенных пунктах на указанных участках разведения, сотрудники полиции Луганской области несут службу в усиленном режиме.

В частности, были выставлены дополнительные наряды полиции, улицы круглосуточно патрулируют пешие и мобильные наряды. В случае необходимости в оперативном штабе мгновенно принимаются решения по корректировке сил и средств, задействованных в охране правопорядка, отмечают в МВД.

Напомним, 29 октября в районе Золотого Луганской области началось разведение сил.

С 28 октября Командование операции Объединенных сил объявило на Донбассе "желтый" режим. Во время действия "желтого режима" нахождение и перемещение людей осуществляется при наличии документов, удостоверяющих личность, при этом проводится досмотр личных вещей и транспорта. При этом, Военнослужащие и правоохранители имеют в этот период специальные полномочия.

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