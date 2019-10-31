РоSSия перебросила на Донбасс спецназ и "казаков"

Подготовкой подразделений руководят офицеры из Южного военного округа ВС РФ.

РоSSия перебросила на Донбасс спецназ и
РоSSийские силовики
Фото: mvd.ru

Командование Вооруженных сил РФ перебрасывает на временно оккупированные территории Донбасса спецназовцев и так называемых "казачьих формирований" для ротации и усиления оккупационных войск.

Об этом сообщил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лосовский во время заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ 30 октября в Вене, сообщает Укринформ.

"Через неконтролируемые Украины участки роSSийско-украинской границы осуществляется скрытое перемещение на временно оккупированные территории подразделений специального назначения и так называемых "казачьих формирований" для ротации и усиления оккупационных войск", - заявил он.

По словам дипломата, эти меры командование ВС РФ осуществляет под прикрытием комплексной проверки соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов ВС РФ, которое было начато 21 октября.

"Особое внимание при проверке уделяется определению возможностей подразделений по тревоге выйти в районы сосредоточения с дальнейшим выдвижением на передовые позиции. Контрольные занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин проводятся под непосредственным руководством офицеров из Южного военного округа ВС РФ", - отметил Лосовский.

Он добавил, что роSSийские оккупационные войска продолжают удерживать танки и самоходную артиллерию возле линии столкновения, маскируя ее от наблюдателей СММ ОБСЕ в Украине.

Напомним, утром 29 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко объявил о начале разведения войск в Золотом. Это стало полной неожиданностью для украинской общественности, потому что штаб ООС несколько дней назад сообщал об обстреле на этом участке.

Президент Владимир Зеленский заявил, что на участке разведения в Золотом "никаких обстрелов не было".

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