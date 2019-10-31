В штабе ООС рассказали о ходе разведения сил в Золотом

Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон проинформировала про ход мероприятий по разведению сил и средств на участке разведения №2 в районе н.п. Золотое-4.

Пресс-центр штаба ООС сообщает, что 30 октября представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ провели фиксацию выполнения мероприятий по отводу сил и средств на указанном участке.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Также в районе разведения состоялась рабочая встреча командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко и руководителя украинской стороны СЦКК полковника Александра Борщевского с заместителем председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марком Этерингтоном.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Они посетили населенные пункты Катериновка и Золотое-4, где обсудили с жителями ситуацию с безопасностью. Речь шла о восстановлении местной инфраструктуры, ремонт дорог, медицинского и другого обеспечения. Как стало известно из общения, местное население поддерживает концепцию разведения сил.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Делегация СММ ОБСЕ визит завершила на неподконтрольной правительству Украины территории.

Командование ООС напомнило, что Золотое-4 не входит в область разведения №2. "Населенный пункт был и остается под контролем украинских войск, а население - под защитой Вооруженных Сил Украины", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, утром 29 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко объявил о начале разведения войск в Золотом. Это стало полной неожиданностью для украинской общественности, потому что штаб ООС несколько дней назад сообщал об обстреле на этом участке.