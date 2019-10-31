СБУ заявила о задержании агента ФСБ, передававшего РоSSии секретные военные документы

Открыто уголовное дело по статье "госизмена".

СБУ заявила о задержании агента ФСБ, передававшего РоSSии секретные военные документы
Фото: ssu.gov.ua

В Черкасской области контрразведчики Службы безопасности Украины задержали агента ФСБ РоSSии при получении секретных материалов оборонной сферы.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Оперативники и следователи установили, что житель Черкасской области был завербован кадровым офицером ФСБ РФ на территории страны-агрессора. За деньги он согласился выполнять задание по сбору и передаче разведывательной информации об обороноспособности Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для получения секретных документов агент устанавливал контакты с военнослужащими ВСУ. Для передачи сведений роSSийские кураторы предоставили ему специальное техническое средство со встроенной камерой и "отработали" каналы связи.

Фото: ssu.gov.ua

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 111 УК (государственная измена). Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее контрразведка СБУ вывела с временно оккупированной территории Донецкой области бывшего представителя так называемого "Центра специальных операций МГБ ДНР" (структура создана спецслужбами РФ и полностью ими контролируется). Сообщалось, что мужчина был свидетелем многих преступлений боевиков, а также издевательств над бойцами ВСУ. Поскольку сам он не принимал участия в боевых действиях, суд освободил его от уголовной ответственности.

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