СБУ заявила о задержании агента ФСБ, передававшего РоSSии секретные военные документы

В Черкасской области контрразведчики Службы безопасности Украины задержали агента ФСБ РоSSии при получении секретных материалов оборонной сферы.

Об этом сообщается на сайте СБУ .

"Оперативники и следователи установили, что житель Черкасской области был завербован кадровым офицером ФСБ РФ на территории страны-агрессора. За деньги он согласился выполнять задание по сбору и передаче разведывательной информации об обороноспособности Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для получения секретных документов агент устанавливал контакты с военнослужащими ВСУ. Для передачи сведений роSSийские кураторы предоставили ему специальное техническое средство со встроенной камерой и "отработали" каналы связи.

Фото: ssu.gov.ua

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 111 УК (государственная измена). Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.