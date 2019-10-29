Аваков: Украина продолжает экономическое развитие, несмотря на преграды со стороны РоSSии

Глава МВД убежден, что Украина находится на пути реформ и экономических преобразований.

Аваков: Украина продолжает экономическое развитие, несмотря на преграды со стороны РоSSии
Фото: Макс Левин

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что инвестиционный форум "Re: Think. Invest in Ukraine", который сейчас проходит в Мариуполе, еще раз доказал, что Украина находится на пути реформ и экономических преобразований, несмотря на преграды со стороны агрессора - РоSSии.

Об этом он заявил на форуме, передает LB.ua.

"Этот форум дает возможность представить более сотни инвестиционных проектов. Например, французские компании представят проект водоснабжения. При всех достоинствах мы должны учитывать фактор - РоSSийская Федерация, имеет имперские амбиции и пытается прекратить наше развитие. Мы должны пройти этот путь и вернуть свои территории", - сказал Аваков.

Министр отметил, что Мариуполь, который пережил страшные и тяжелые времена, сейчас - один из самых безопасных городов в Украине.

"Я помню ситуацию 2014 года, когда улицы были безлюдными. Я помню, как мы на этом месте в 2016 году принимали присягу патрульной полиции. Я помню ситуацию, когда в окрестностях стреляли из «Градов», со стороны роSSийской границы. Теперь мы видим город, в котором показатели безопасности одни из лучших в стране, город, в котором новые дороги и в котором проложили новую трассу", - сказал глава МВД.

При этом он отметил, что проблемы остаются и требуют немедленного решения.

"Мы имеем проблему, когда коммуникация портов зависит от дисциплины РоSSии и соблюдения морского права. И наши проблемы существуют. Одну из них я озвучил вчера на заседание Кабмина - это ограничение возможностей при аккредитация субъектов предпринимательской деятельности, которые находятся в Мариуполе. Они не могут сдавать свое имущество в залог. И все эти вопросы надо решать", - подчеркнул Аваков.

Напомним, по состоянию на 12 июня 2014 года поддерживаемые Россией боевики контролировали большую часть Донецкой области, включая Мариуполь. С середины апреля Мариупольский горсовет был захвачен бандами сепаратистов, а после 9 мая, когда террористы по команде из Москвы штурмовали местное управление МВД, город полностью перешел под их контроль.

Утром 13 июня Нацгвардия и добровольцы "Азова" начали антитеррористическую операцию в городе, в ходе которой были ликвидированы несколько боевиков и задержаны более 20 человек. Никто из мирных жителей Мариуполя серьезно не пострадал.

С освобождения Мариуполя началась наступательная операция по всему Донбассу, которая была остановлена лишь после вмешательства регулярной армии РФ.

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