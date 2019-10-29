В доме экс-нардепа Дубневича под Львовом проводят обыск, - СМИ

В рамках какого дела проводятся следственные действия, пока неизвестно.

В доме экс-нардепа Дубневича под Львовом проводят обыск, - СМИ
Богдан Дубневич
Фото: zaxid.net

Во вторник утром в селе Зубра Львовской области начались обыски в доме бывшего народного депутата Богдана Дубневича.

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, обыск начался около 07:00. Известно также, что одновременно обыски продолжаются еще в нескольких зданиях, принадлежащих Дубневичу.

В рамках какого дела проводятся следственные действия, пока неизвестно. Официального подтверждения от правоохранительных органов пока нет. В пресс-службе НАБУ сообщили, что информация уточняется.

Личные мобильные телефоны Богдана Дубневича и его брата Ярослава отключены.

Напомним, Богдан Дубневич не прошел в Верховную Раду, проиграв выборы кандидату от "Голоса".

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Владельца торгового комплекса, где Зеленский давал пресс-конференцию, отправили под домашний арестВладельца торгового комплекса, где Зеленский давал пресс-конференцию, отправили под домашний арест
Зеленский прокомментировал "эмоциональные разговоры" в ЗолотомЗеленский прокомментировал "эмоциональные разговоры" в Золотом
Парламент Германии отклонил предложения оппозиции об отмене санкций против РоSSииПарламент Германии отклонил предложения оппозиции об отмене санкций против РоSSии
Тейлор: Предоставление помощи Украине Трамп связывал с обещанием Киева расследовать дело по БайденуТейлор: Предоставление помощи Украине Трамп связывал с обещанием Киева расследовать дело по Байдену
Чубаров призвал срочно обсудить ситуацию с рыболовством в Азовском мореЧубаров призвал срочно обсудить ситуацию с рыболовством в Азовском море
Блок рекламы


Похожие новости
НАБУ проводит обыски у братьев Дубневичей под Львовом (обновлено)НАБУ проводит обыски у братьев Дубневичей под Львовом (обновлено)
Германия и НАТО проводят совместные учения с ядерным оружиемГермания и НАТО проводят совместные учения с ядерным оружием
Экс-нардепа Кононенко временно задержали в "Борисполе" по запросу НАБУ (обновлено)Экс-нардепа Кононенко временно задержали в "Борисполе" по запросу НАБУ (обновлено)
ГПУ попросила Раду снять иммунитет с нардепа ДубневичаГПУ попросила Раду снять иммунитет с нардепа Дубневича
НАБУ провело обыски в Черновицком облсоветеНАБУ провело обыски в Черновицком облсовете
ВАКС наложил арест на имущество экс-нардепа ИщенкоВАКС наложил арест на имущество экс-нардепа Ищенко
Экс-нардепа от БПП суд отправил под ночной домашний арестЭкс-нардепа от БПП суд отправил под ночной домашний арест
САП попросит суд арестовать экс-нардепа Микитася с залогом 300 млн гривенСАП попросит суд арестовать экс-нардепа Микитася с залогом 300 млн гривен
На оборонных предприятиях Житомира и Киева прошли обыскиНа оборонных предприятиях Житомира и Киева прошли обыски
Информатором о звонке Трампа и Зленского был агент ЦРУ, который работал в Белом ДомеИнформатором о звонке Трампа и Зленского был агент ЦРУ, который работал в Белом Доме
Последние новости
Подгружаем последние новости