В доме экс-нардепа Дубневича под Львовом проводят обыск, - СМИ
В рамках какого дела проводятся следственные действия, пока неизвестно.
Во вторник утром в селе Зубра Львовской области начались обыски в доме бывшего народного депутата Богдана Дубневича.
Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, обыск начался около 07:00. Известно также, что одновременно обыски продолжаются еще в нескольких зданиях, принадлежащих Дубневичу.
В рамках какого дела проводятся следственные действия, пока неизвестно. Официального подтверждения от правоохранительных органов пока нет. В пресс-службе НАБУ сообщили, что информация уточняется.
Личные мобильные телефоны Богдана Дубневича и его брата Ярослава отключены.
Напомним, Богдан Дубневич не прошел в Верховную Раду, проиграв выборы кандидату от "Голоса".
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