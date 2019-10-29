В доме экс-нардепа Дубневича под Львовом проводят обыск, - СМИ

В рамках какого дела проводятся следственные действия, пока неизвестно.

Во вторник утром в селе Зубра Львовской области начались обыски в доме бывшего народного депутата Богдана Дубневича.

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, обыск начался около 07:00. Известно также, что одновременно обыски продолжаются еще в нескольких зданиях, принадлежащих Дубневичу.

В рамках какого дела проводятся следственные действия, пока неизвестно. Официального подтверждения от правоохранительных органов пока нет. В пресс-службе НАБУ сообщили, что информация уточняется.

Личные мобильные телефоны Богдана Дубневича и его брата Ярослава отключены.

Напомним, Богдан Дубневич не прошел в Верховную Раду, проиграв выборы кандидату от "Голоса".