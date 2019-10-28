ГПУ закрыла дело экс-министра спорта Коржа

Сообщается, что его причастность к получению неправомерной выгоды не подтвердилась.

ГПУ закрыла дело экс-министра спорта Коржа
Виктор Корж
Фото: http://job-sbu.org

Генеральная прокуратура закрыла дело в отношении бывшего министра спорта, руководителя ФСО "Динамо" Виктора Коржа по подозрению в получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на решение суда и сообщение ФСО.

"Причастность руководителя ФСО "Динамо" к получению неправомерной выгоды не подтвердилась. Генпрокуратура закрыла дело", - говорится в сообщении спортивного общества.

Напомним, в апреле Служба безопасности отказалась раскрывать информацию про расследование уголовного производства по подозрению экс-министра спорта Виктора Коржа (на то время - советника главы МВД Арсена Авакова) в вымогательстве взятки 30 тыс. долларов.

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