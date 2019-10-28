Kyiv Post: бывший нардеп Грановский получил визу на репатриацию в Израиль

Бывший депутат Верховной Рады Александр Грановский в августе 2019 года получил визу на репатриацию в Израиль.

Об этом пишет Kyiv Post со ссылкой на свои источники.

По данным издания, виза бывшему соратнику Петра Порошенко была выдана в посольстве Израиля в Киеве 18 августа, когда де-факто Грановский еще был народным депутатом. Она дает право на получение израильской ID-карты сразу в аэропорту Тель-Авива. Виза позволяет Грановскому иммигрировать в Израиль до 17 января 2020 года.

Согласно Закону о возвращении каждый еврей имеет право на репатриацию в Государство Израиль. Евреем является любой рожденный от матери-еврейки, но не перешедший в другое вероисповедание, а также принявший иудаизм.

В комментарии газете Грановский заявил, что не нарушал украинское законодательство, не подтвердив при этом, но и не опровергнув факт получения визы.

Напомним, что Грановский был народным депутатом Верховной Рады Украины VIII созыва, куда прошел от партии "Блок Петра Порошенко" под номером 58.

В 2019 году он баллотировался по мажоритарном округе в Харькове, но проиграл представителю партии "Слуга народа" Александру Куницкому, имеющему двойное гражданство Украины и Израиля.

Куницкому удалось добиться разрешения на баллотирование через суды, а в ГБР теперь лежит дело по факту препятствования его избирательного права (ч. 3 ст. 157 Уголовного кодекса). Фигурантом этого дела являются члены Центризбиркома и бывший нардеп Грановский.

В ходе следствия Куницкий заявил, что, по его мнению, члены ЦИКа пытались снять его с выборов под давлением Грановского или за денежное вознаграждение.