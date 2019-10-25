Объявивший голодовку политзаключенный Шумков попал в больницу

Украинец держит голодовку с 14 октября.

Объявивший голодовку политзаключенный Шумков попал в больницу
Александр Шумков
Фото: Громадське

Украинский политзаключенный Александр Шумков, которого в РоSSии приговорили к четырем годам колонии общего режима по делу "Правого сектора", попал в тюремную больницу роSSийского города Торжок.

Об этом сообщил адвокат политзаключенного Алексей Барановский, передает Громадське.

"Посетил в Торжке украинского политзаключенного Александра Шумкова. Он держит голодовку с 14 октября, немного похудел, но после перевода в тюремную больницу стал получать медицинскую помощь, поэтому состояние его даже несколько улучшилось", - отметил адвокат.

Ранее издание "Граты" со ссылкой на другого адвоката украинца сообщило, что Шумкова вывезли в московский СИЗО.

Напомним, Александра Шумкова похитили в Украине и задержали в РФ 6 сентября 2017 года.

Шумкову инкриминирована часть 2 статьи 282.2 УК (участие в деятельности экстремистской организации). Как утверждается в деле, он состоял в "Правом секторе" с 28 ноября 2013 года (дата создания движения) по 23 августа 2017-го. В действительности Шумков вышел из этой структуры 1 ноября 2014 года, когда перестал быть охранником ее тогдашнего лидера Дмитрия Яроша. Верховный суд РоSSии запретил деятельность движения в стране только 17 ноября 2014-го.

4 декабря 2018 года в Севском суде Брянской области РФ Шумкова приговорили к четырем годам общего режима.

23 мая 2018 года он уже объявлял голодовку в честь дня Героев Украины и в поддержку всех политических заключенных.

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