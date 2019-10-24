Нардеп от "Слуги народа" Качура похвастался результатами теста на полиграфе

Согласно документам, детектор лжи показал его непричастность к коррупции.

Нардеп от "Слуги народа" Качура похвастался результатами теста на полиграфе
Александр Качура
Фото: facebook.com/o.kachura

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура сообщил, что прошел тест на детекторе лжи.

Полиграф показал его непричастность к коррупции и теневым схемам, сообщил Качура в фейсбуке.

"Друзья, я прошел тест на детекторе лжи! Полиграф показал, что бабки я не брал и отношения к схемам не имею. Официальные документы до конца дня опубликую", - написал он в среду вечером.

Качура вел прямую видеотрансляцию прохождения проверки в соцсети, а позже обнародовал результаты тестирования на полиграфе и результаты анализов.

Парламентарий выступил за прохождение аналогичной проверки всеми народными депутатами.

Напомним, вечером 23 октября нардепы от "Слуги народа" Александр Дубинский и Давид Арахамия пришли на тестирование на полиграфе. Оно проходило в прямом эфире.

На подготовку и проверку Дубинского понадобилось около двух часов.

Проведение теста на полиграфе для главы фракции "Слуги народа" Давида Арахамии перенесли на 24 октября из-за того, что полиграфолог оказался "не готов психологически и методологически" тестировать второго человека.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Квартал 95" ответил на претензии к номеру про сгоревший дом Гонтаревой"Квартал 95" ответил на претензии к номеру про сгоревший дом Гонтаревой
"Газпром" назвал отказ от победы в Стокгольмском суде условием нового транзитного контракта"Газпром" назвал отказ от победы в Стокгольмском суде условием нового транзитного контракта
ФСБ принуждает крымчан собирать информацию о проукраинских жителях полуострова, - СБУФСБ принуждает крымчан собирать информацию о проукраинских жителях полуострова, - СБУ
Владельца торгового комплекса, где Зеленский давал пресс-конференцию, отправили под домашний арестВладельца торгового комплекса, где Зеленский давал пресс-конференцию, отправили под домашний арест
Заседание фракции "Слуга народа" прошло на повышенных тонах, - источникЗаседание фракции "Слуга народа" прошло на повышенных тонах, - источник
Блок рекламы


Похожие новости
В РоSSии назвали имя участника акций протеста, который попросил полиубежище в УкраинеВ РоSSии назвали имя участника акций протеста, который попросил полиубежище в Украине
Проверку главы фракции "Слуги народа" на полиграфе перенеслиПроверку главы фракции "Слуги народа" на полиграфе перенесли
Нардеп Яценко открестился от электронных площадок для оценщиковНардеп Яценко открестился от электронных площадок для оценщиков
Прокуроры ГПУ начали сдавать экзамены в рамках переаттестацииПрокуроры ГПУ начали сдавать экзамены в рамках переаттестации
"Слуга народа" проведет заседание для обсуждения скандала с возможным подкупом нардепов"Слуга народа" проведет заседание для обсуждения скандала с возможным подкупом нардепов
Экс-нардеп Микитась взят под стражу с залогом 80 млн гривенЭкс-нардеп Микитась взят под стражу с залогом 80 млн гривен
Нардеп от "Слуги народа" Шевченко принял участие в телешоу роSSийских пропагандистовНардеп от "Слуги народа" Шевченко принял участие в телешоу роSSийских пропагандистов
Участник акций протеста в РФ попросил в Украине политубежищаУчастник акций протеста в РФ попросил в Украине политубежища
ГПУ уволит 218 прокуроров, которые отказались от аттестацииГПУ уволит 218 прокуроров, которые отказались от аттестации
Переаттестацию прокуроров обжаловали в Окружном админсудеПереаттестацию прокуроров обжаловали в Окружном админсуде
Последние новости
Подгружаем последние новости