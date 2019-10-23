Мораторий на продажу земли - это "схема", - Мушак

Украинская земля, которая является одной из лучших в мире, стоит унизительно мало, - советник премьер-министра по экономическим вопросам.

Мораторий на продажу земли 18 лет был "схемой", которая прикрывала сделки на рынке земли, считает советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам Алексей Мушак. Об этом он заявил во время круглого стола в Институте Горшенина.

"На самом деле, рынок земли уже открыт пожалуй лет двадцать - земля покупалась и продавалась, но это делалось через "схемы", - отметил он, отвечая на вопрос, когда откроется рынок земли в Украине. - И ничего положительного этом нет потому что это привело к обеднению людей на селе, а в чем - к массовому выезду людей из села".

По мнению Алексея Мушака, следствием моратория на продажу земли стало то, что сейчас "украинская земля, которая является одной из лучших в мире, стоит унизительно мало".

Советник премьер-министра считает, что легальный и свободный рынок земли должен исправить эту ситуацию.

По его словам, во время рассмотрения вопроса о снятии моратория на продажу земли речь идет прежде всего о правах украинцев. "Проблема в том, что сейчас украинец не имеет в Украине права купить землю. Украинец лишен права купить в Украине сельскохозяйственную землю, хотя за рубежом, например в недалекой Чехии, он это может сделать..."

Алексей Мушак также напомнил о 14 статье Конституции Украины, в которой указано, что земля является основным национальным богатством. По его словам, выгоду от этого богатства сейчас имеет лишь малая доля украинских граждан.

"Агрохолдинги и фермеры сейчас выигрывают от того, что земля в Украине была дешевая последние 10 лет, покупать ее через различные" схемы "было дешево, и они на этом получают конкурентное преимущество. Но это конкурентное преимущество превращается лишь в том, что мы экспортируем зерно и занимаемся зерновыми, и не занимаемся длинными культурами", - констатировал Алексей Мушак.