Арьев о насмешке над Гонтаревой: "То, что эта ситуация ассоциируется с президентом, недопустимо"

Реакция Игоря Коломойского на номер студии "Квартал 95", в котором прозвучала песня о сгоревшем доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, подтверждает неслучайность насмешки. Такое мнение высказал депутат от партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев.

"Сегодня сознательная часть общества возмутилась действиями "Квартала" - но есть те, кто аплодируют этому действу. Ведь для них Гонтарева «виновата» в их безголовых кредитам в долларах «по 8», в жадности к раздутым процентам депозитов в схемных банках лопнувших. И циничное «браво» от Коломойского подтверждает неслучайность этой насмешки. Одних объединяет справедливое возмущение, потому что для грязи использовали символ. Злорадство объединяет других - смотри как их сделали еще раз!

Через высмеивание обществу пытаются навязать представление о «справедливость» без морали. Когда все средства хороши, стираются грани приличия и человечности для высвобождения инстинктов и примитивных рефлексий. Обесчеловечить и унизить одних при одновременном подъеме других. Стиль "Квартала" как раз этот: высмеивание и катарсис с пафосным посылом в конце. Именно эту технологию использовали большевики перед заходом в Украине в 1918-20 годах, именно эти средства используются для создания внутреннего противостояния на нужной территории. Именно поэтому для этого берут не районный хор самодеятельности, а символический, основанный гетманом Скоропадским в 1918-м, в одно время с симфоническим оркестром и украинской Академией наук, хор имени Григория Веревки. И позор, что руководство этого символа не имеет смелости сказать «нет»", - написал Арьев в фейсбуке.

По мнению депутата, сейчас происходят процессы раскола общества, похожие на 2004 или 2013.

"То, что вся эта история ассоциируется с президентом и его бизнес-партнером, является недопустимым обстоятельством. Ведь они участвуют в расколе. Настоящем, последовательно создаваемом и глубоком, а не придуманном завсегдатаями соцсетей под лозунгом «Не нагнетай». Эта история должна иметь соответствующие последствия и для «шутников», и для подпевал, если мы не хотим, чтобы другие последствия были для страны и раскол общества продолжился", - отметил Арьев.