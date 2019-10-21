Политзаключенного майдановца Коломийца в роSSийской колонии посетил украинский консул

Коломиец благодарит всех, кто борется за освобождение политузников Кремля.

Политзаключенного майдановца Коломийца в роSSийской колонии посетил украинский консул
Андрей Коломиец
Фото: crimeahrg.org

Осужденного оккупационными властями Крыма украинского политзаключенного Андрея Коломийца в колонии Краснодарского Края посетил украинский консул Тарас Малышевский. Об этом сообщила его супруга Галина Коломиец, пишет Крымская правозащитная группа в фейсбук.

Визит состоялся еще 17 октября.

По словам супруги политузника, консул поддержал Андрея морально, интересовался состоянием его здоровья. Общение Коломийца с консулом, как обычно, проходило под камерами и в присутствии сотрудников колонии.

"Андрей Коломиец благодарит украинское консульство за поддержку, а также всех неравнодушных людей, которые борются за освобождение украинских политзаключенных, оказавшихся в роSSийских и крымских местах несвободы", - говорится в сообщении.

Напомним, в июне 2016 года украинского активиста Евромайдана Андрея Коломийца приговорили в Крыму к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Его задержали в роSSийской Кабардино-Балкарии в мае 2015 года по подозрению в хранении наркотиков, привезли в Крым и обвинили в покушении на убийство двоих крымских сотрудников спецподразделения "Беркут". По словам адвоката Коломийца, из доказательств обвинения есть только две черно-белые фотографии якобы обгоревшей формы силовиков.

В апреле 2017 года Андрей Коломиец подал жалобу в Европейский суд по правам человека. РоSSийская правозащитная организация "Мемориал" считает политзаключенным Коломийца и требует его немедленного освобождения.

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