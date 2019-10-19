В Барселоне на улицы вышли более полумиллиона демонстрантов, вспыхнули столкновения с полицией. Футбол

Пострадали не менее 35 человек.

Не менее 525 тысяч человек в Барселоне в пятницу принимают участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке.

Фото: twitter.com/europapress

Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на полицейскую службу столицы Каталонии.

Сообщается, что людьми запружен весь центр города. Блокированы транспортные магистрали, закрыты некоторые станции метро.

Поступают сообщения о том, что вновь начались беспорядки - на улицах Барселоны вновь горят контейнеры с мусором.

#EnDirecto | Los manifestantes bloquean la Via Laietana y prenden fuego a barricadas formadas con mobiliario urbano https://t.co/5PSI0m02Sc Los altercados entre manifestantes y Polic?a en esta zona han subido progresivamente hasta convertirse en una batalla campal pic.twitter.com/I5H8XFD73I

— Europa Press (@europapress) October 18, 2019

Интернет-портал испанской газеты "Паис" сообщает, что в ходе акций протеста в Каталонии в пятницу пострадали не менее 35 человек, из них 25 - в Барселоне.

Un agente de la Polic?a Nacional se desploma y queda inconsciente por el lanzamiento de objetos por parte de radicales en la V?a Laietana de Barcelona. Tuvo que ser evacuado por sus compa?eros https://t.co/5PSI0m02Sc | ? Jes?s Hierro / ABC pic.twitter.com/G1VHIuo7SN

— Europa Press (@europapress) October 18, 2019

В ходе столкновений демонстрантов с полицией, произошедших в ночь на пятницу, ранения и травмы получили свыше 40 человек, а еще 16 задержали и отправили под стражу за подстрекательство к беспорядкам. Всего с начала этой недели арестовали более 200 человек, принявших участия в столкновениях с полицейскими.

Из-за нестабильной обстановки в Каталонии испанская футбольная федерация отменила матч между командами "Барселона" и "Реал Мадрид", который должен был состояться 26 октября. У клубов до 21 октября есть время выбрать альтернативную дату матча.

Очередной виток напряженности в Каталонии связан с вынесением длительных сроков тюремного заключения ряду бывших представителей каталонского руководства, которые были причастны к попытке проведения референдума о независимости этого автономного сообщества Испании 1 октября 2017 года.

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