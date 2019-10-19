В Барселоне на улицы вышли более полумиллиона демонстрантов, вспыхнули столкновения с полицией. Футбол

Интернет-портал испанской газеты "Паис" сообщает, что в ходе акций протеста в Каталонии в пятницу пострадали не менее 35 человек, из них 25 - в Барселоне.
Un agente de la Polic?a Nacional se desploma y queda inconsciente por el lanzamiento de objetos por parte de radicales en la V?a Laietana de Barcelona. Tuvo que ser evacuado por sus compa?eros https://t.co/5PSI0m02Sc | ? Jes?s Hierro / ABC pic.twitter.com/G1VHIuo7SN
В ходе столкновений демонстрантов с полицией, произошедших в ночь на пятницу, ранения и травмы получили свыше 40 человек, а еще 16 задержали и отправили под стражу за подстрекательство к беспорядкам. Всего с начала этой недели арестовали более 200 человек, принявших участия в столкновениях с полицейскими.
Из-за нестабильной обстановки в Каталонии испанская футбольная федерация отменила матч между командами "Барселона" и "Реал Мадрид", который должен был состояться 26 октября. У клубов до 21 октября есть время выбрать альтернативную дату матча.
Очередной виток напряженности в Каталонии связан с вынесением длительных сроков тюремного заключения ряду бывших представителей каталонского руководства, которые были причастны к попытке проведения референдума о независимости этого автономного сообщества Испании 1 октября 2017 года.