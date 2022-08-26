У "Маріуполі" показали футбольні поля після окупації міста росіянами

Місто практично повністю зруйноване.

У
"Маріуполь" знявся розіграшу УПЛ
© Фото из соцсетей

Віце-президент "Маріуполя" Андрій Санін показав футбольні тренувальні поля азовського клубу після окупації міста росіянами.

"Це тренувальні поля "Маріуполя". До війни – один із найкращих тренувальних майданчиків професійного футболу України. Інтелектуальна система автоматичного поливу, енергоефективна система освітлення, комфортна трибуна на 200 глядачів, багатофункціональна телевізійна вежа – все це та багато іншого ми реалізували у довоєнні роки. Зараз на тренувальних полях "Маріуполя" панує "руський мир" у всій своїй безглуздій красі", - написав Санін на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Зруйнований Маріуполь перебував в облозі армії РФ кілька місяців, а 21 травня повністю перейшов під контроль окупантів.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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