Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Пашинского

Апелляцию Пашинского не смогли рассмотреть, поскольку суд не знает адреса ГБР.

Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Пашинского
Фото: Lb.ua

Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляции бывшего нардепа Сергея Пашинского. Об этом сообщила Соня Кошкина в своем телеграмме.

"Коллегия судей не стала выносить решение, сославшись на то, что прокурор не предоставил документы с указанием адреса регистрации следственного органа. "Причина переноса смешна до слез. Суд не знает фактического адреса ГБР. Прокуроры - тоже. Ушли в ночь - думать", - отметила она.

Судебное заседание перенесли на пятницу, 18 октября, на 12:30.

Напомним, бывший глава ВР Андрей Парубий и экс-секретарь СНБО Александр Турчинов попросили суд отдать им на поруки Пашинского. Кроме того, за него готовы поручится еще 10 человек.

7 октября Печерский районный суд Киева арестовал Пашинского до 4 декабря. Ему вменяют ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса (умышленное телесное повреждение) в связи с инцидентом, когда Пашинский выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю одного из сел Васильковского района Вячеславу Химикусу.

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