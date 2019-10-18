Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Пашинского
Апелляцию Пашинского не смогли рассмотреть, поскольку суд не знает адреса ГБР.
Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляции бывшего нардепа Сергея Пашинского. Об этом сообщила Соня Кошкина в своем телеграмме.
"Коллегия судей не стала выносить решение, сославшись на то, что прокурор не предоставил документы с указанием адреса регистрации следственного органа. "Причина переноса смешна до слез. Суд не знает фактического адреса ГБР. Прокуроры - тоже. Ушли в ночь - думать", - отметила она.
Судебное заседание перенесли на пятницу, 18 октября, на 12:30.
Напомним, бывший глава ВР Андрей Парубий и экс-секретарь СНБО Александр Турчинов попросили суд отдать им на поруки Пашинского. Кроме того, за него готовы поручится еще 10 человек.
7 октября Печерский районный суд Киева арестовал Пашинского до 4 декабря. Ему вменяют ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса (умышленное телесное повреждение) в связи с инцидентом, когда Пашинский выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю одного из сел Васильковского района Вячеславу Химикусу.
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Политика
18.10.2019 06:14