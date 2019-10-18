Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Пашинского

Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляции бывшего нардепа Сергея Пашинского. Об этом сообщила Соня Кошкина в своем телеграмме.

"Коллегия судей не стала выносить решение, сославшись на то, что прокурор не предоставил документы с указанием адреса регистрации следственного органа. "Причина переноса смешна до слез. Суд не знает фактического адреса ГБР. Прокуроры - тоже. Ушли в ночь - думать", - отметила она.

Судебное заседание перенесли на пятницу, 18 октября, на 12:30.

Напомним, бывший глава ВР Андрей Парубий и экс-секретарь СНБО Александр Турчинов попросили суд отдать им на поруки Пашинского. Кроме того, за него готовы поручится еще 10 человек.