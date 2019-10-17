Разумков отчитался о 50 днях новой Рады: "День за два"

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков записал видеообращение о результатах 50-ти дней работы нового парламента.

Ролик записан в традиционном для команды президента стиле и опубликован в фейсбуке.

"Как правило, итоги работы подводятся после 100 дней. Но Верховная Рада 9-го созыва живет в так называемом турборежиме - у нас фактически день за два. Поэтому и итоги работы мы подводим в два раза быстрее", - пояснил Разумков.

"С первого дня работы Рада взяла неплохой темп. Мы слышали много критики, но и депутаты, и общество, хорошо понимают - новый парламент должен быть качественным, эффективным и динамичным", - добавил спикер.

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Он также подчеркнул, что новая Рада является "не революционной, а эволюционной".

Ранее Разумков попросил депутатов не есть и не "удовлетворять физиологические нужды" в зале заседаний.

Напомним, накануне Рада ввела наказание для депутатов-прогульщиков - за отсутствие парламентариев без уважительных причин будут лишать денег.

Верховная Рада 9-го созыва начала свою работу 29 августа. Президент Владимир Зеленский распустил прежний созыв, а 21 июля состоялись досрочные парламентские выборы по итогам которых победила президентская партия "Слуга народа" - 43,16%.

Первое заседание новой Рады состоялось 29 августа и закончилось в 2:10 ночи. 10 сентября в Раде 9-го созыва поймали первого "кнопкодава", а также впервые пытались заблокировать трибуну.