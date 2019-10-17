Разумков отчитался о 50 днях новой Рады: "День за два"

Спикер парламента записал ролик о работе депутатов.

Разумков отчитался о 50 днях новой Рады: "День за два"
Фото: facebook/Слуга Народу

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков записал видеообращение о результатах 50-ти дней работы нового парламента.

Ролик записан в традиционном для команды президента стиле и опубликован в фейсбуке.

"Как правило, итоги работы подводятся после 100 дней. Но Верховная Рада 9-го созыва живет в так называемом турборежиме - у нас фактически день за два. Поэтому и итоги работы мы подводим в два раза быстрее", - пояснил Разумков.

"С первого дня работы Рада взяла неплохой темп. Мы слышали много критики, но и депутаты, и общество, хорошо понимают - новый парламент должен быть качественным, эффективным и динамичным", - добавил спикер.

Зеленский: Рада IX созыва станет лучшей в истории Украины или будет распущена

Он также подчеркнул, что новая Рада является "не революционной, а эволюционной".

Ранее Разумков попросил депутатов не есть и не "удовлетворять физиологические нужды" в зале заседаний.

Напомним, накануне Рада ввела наказание для депутатов-прогульщиков - за отсутствие парламентариев без уважительных причин будут лишать денег.

Верховная Рада 9-го созыва начала свою работу 29 августа. Президент Владимир Зеленский распустил прежний созыв, а 21 июля состоялись досрочные парламентские выборы по итогам которых победила президентская партия "Слуга народа" - 43,16%.

Первое заседание новой Рады состоялось 29 августа и закончилось в 2:10 ночи. 10 сентября в Раде 9-го созыва поймали первого "кнопкодава", а также впервые пытались заблокировать трибуну.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
МИД Украины не смог дать оценку инциденту у посольства ТурцииМИД Украины не смог дать оценку инциденту у посольства Турции
На Закарпатье хотят объединить города с венгроязычным населением в одну ОТГНа Закарпатье хотят объединить города с венгроязычным населением в одну ОТГ
В РФ впервые оштрафовали издание по закону о фейках за видео о МайданеВ РФ впервые оштрафовали издание по закону о фейках за видео о Майдане
Обсуждение с МВФ следующего транша заморожено из-за позиции Зеленского по "Приватбанку", - РожковаОбсуждение с МВФ следующего транша заморожено из-за позиции Зеленского по "Приватбанку", - Рожкова
Гончарук собрал совещание из-за "скворечника" на крыше дома на МайданеГончарук собрал совещание из-за "скворечника" на крыше дома на Майдане
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский подписал закон об изменениях в Регламент РадыЗеленский подписал закон об изменениях в Регламент Рады
"Нормандская четверка" начала согласование новой даты саммита"Нормандская четверка" начала согласование новой даты саммита
Разумков: новый закон о статусе Донбасса начнут писать после саммита "нормандской четверки"Разумков: новый закон о статусе Донбасса начнут писать после саммита "нормандской четверки"
Новый закон об особом статусе Донбасса будет писаться вместе с общественностью, - РазумковНовый закон об особом статусе Донбасса будет писаться вместе с общественностью, - Разумков
У Рады организовали акцию протеста против продажи землиУ Рады организовали акцию протеста против продажи земли
У Рады организовали акцию протест против продажи землиУ Рады организовали акцию протест против продажи земли
Британский премьер представил план новой сделки по BrexitБританский премьер представил план новой сделки по Brexit
Импорт электроэнергии из РоSSии свидетельствует о доминировании узких коммерческих интересов, - эксперт Центра РазумковаИмпорт электроэнергии из РоSSии свидетельствует о доминировании узких коммерческих интересов, - эксперт Центра Разумкова
Депутаты написали "ПТН - ПНХ" на плакате ОПЗЖ на трибуне РадыДепутаты написали "ПТН - ПНХ" на плакате ОПЗЖ на трибуне Рады
"Голос" требует от Зеленского разъяснить "формулу Штайнмайера" на закрытом заседании Рады"Голос" требует от Зеленского разъяснить "формулу Штайнмайера" на закрытом заседании Рады
Последние новости
Подгружаем последние новости