Зеленский подписал закон о "сплите" Нацфинуслуг

Этот закон является одним из пунктов меморандума сотрудничества с МВФ.

Зеленский подписал закон о "сплите" Нацфинуслуг
Фото: Михаил Палинчак

Президент Владимир Зеленский подписал закон о сплите.

Об этом сообщается на сайте президента.

12 сентября Верховная Рада поддержала в целом законопроект №1069-2 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг".

Целью закона является дерегулирование и уменьшение количества точек соприкосновения бизнеса и государства: уменьшение регулирующих и контролирующих органов; уменьшение согласительных процедур, а также снижение коррупционных рисков.

Закон предусматривает передачу части полномочий Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Эти полномочия касаются регулирования и надзора в системе накопительного пенсионного обеспечения, регулирования и надзора за функционированием финансово-кредитных механизмов и управления имуществом при строительстве жилья и операций с недвижимостью.

Кроме того, предусматривается передача остальных полномочий Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, Национальному банку, внесение изменений в закон "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" и закон "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности" с целью унификации порядка осуществления процедур лицензирования и регулирования НБУ и НКЦБФР.

Также предусматривается отмена закона "Об ипотечном кредитовании, операциях с консолидированным ипотечным долгом и ипотечных сертификатах" и декрет Кабмина "О доверительных обществах" с целью устранения избыточного регулирования.

Законопроект приводит регулирование и надзор в небанковском финансовом секторе в соответствие с международными стандартами.

Напомним, принятие закона о сплите является также одним из пунктов меморандума сотрудничества с МВФ в рамках программы stand by.

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