ООН признала нарушение РоSSией Женевских конвенций по Крыму
РФ пытается изменить демографическую структуру Крыма.
Украина поблагодарила руководство Организации Объединенных Наций за официальное признание нарушений Россией Женевских конвенций, которая сознательно переселяет людей с материковой части в украинский Крым в попытках изменить демографию оккупированного полуострова.
С таким заявлением выступил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко во время презентации доклада генсека ООН Антониу Гутерриша по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму, сообщает Укринформ.
"Согласно докладу (генсека ООН – ред.), РоSSийская Федерация поощряет перемещение собственного населения на полуостров, что является прямым нарушением Женевских конвенций и явным признаком попыток изменить демографическую структуру Крыма", - заявил глава Украинского представительства при ООН.
В связи с этим Ельченко отметил, что Украина ожидает дальнейших шагов от ООН, направленных на прекращение этих незаконных действий со стороны РоSSии, а также на предотвращение последствий подобной деятельности оккупационной власти.
Ельченко, кроме того, обратил особое внимание на основные причины нарушений прав человека в Крыму, а именно на иностранную агрессию и временную оккупацию Россией украинского полуострова.
Доклад генсека ООН о состоянии выполнения украинской резолюции по защите прав человека во временно оккупированном Крыму был озвучен 14 октября на заседании Третьего комитета Генассамблеи ООН.
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