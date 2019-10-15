ООН признала нарушение РоSSией Женевских конвенций по Крыму

РФ пытается изменить демографическую структуру Крыма.

ООН признала нарушение Россией Женевских конвенций по Крыму
Фото: vnews.agency/

Украина поблагодарила руководство Организации Объединенных Наций за официальное признание нарушений Россией Женевских конвенций, которая сознательно переселяет людей с материковой части в украинский Крым в попытках изменить демографию оккупированного полуострова.

С таким заявлением выступил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко во время презентации доклада генсека ООН Антониу Гутерриша по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму, сообщает Укринформ.

"Согласно докладу (генсека ООН – ред.), РоSSийская Федерация поощряет перемещение собственного населения на полуостров, что является прямым нарушением Женевских конвенций и явным признаком попыток изменить демографическую структуру Крыма", - заявил глава Украинского представительства при ООН.

В связи с этим Ельченко отметил, что Украина ожидает дальнейших шагов от ООН, направленных на прекращение этих незаконных действий со стороны РоSSии, а также на предотвращение последствий подобной деятельности оккупационной власти.

Ельченко, кроме того, обратил особое внимание на основные причины нарушений прав человека в Крыму, а именно на иностранную агрессию и временную оккупацию Россией украинского полуострова.

Доклад генсека ООН о состоянии выполнения украинской резолюции по защите прав человека во временно оккупированном Крыму был озвучен 14 октября на заседании Третьего комитета Генассамблеи ООН.

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