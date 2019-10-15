Зеленский сравнил роSSийскую агрессию с шоковой терапией

"Как будто две тысячи вольт пропустили по телу нашей родной Украины".

Зеленский сравнил роSSийскую агрессию с шоковой терапией
Фото: president.gov.ua

ПрезидентВладимир Зеленский поблагодарил украинских военных за защиту государства.

"Сегодня для всей нашей страны не просто очередной праздник и обычный выходной в календаре. Сегодня действительно большой день - День защитника Украины, день смелых, бесстрашных и непобедимых воинов, мужчин и женщин со всей уголков нашей независимой Украины, настоящих национальных героев", - обратился он к военным в рамках поездки в Донецкую область.

Зеленский отметил, что еще до недавнего времени Украина жила слишком беззаботно, не веря в угрозу войны. Из-за этого государство недостаточно заботилось о собственной армии. Президент назвал такой подход горькой ошибкой и недальновидностью, который привел к потере части территории и тысячам смертей. "Как будто две тысячи вольт пропустили по телу нашей родной Украины", - сказал Зеленский.

"Такие потрясения для любого государства являются историческими и определяющими. Такие моменты действительно являются моментами истины, когда у целого народа есть только два пути. Первый - сдаться и навсегда исчезнуть с лица земли. Или родиться заново вопреки всему, на зло всем врагам, встать на ноги, отряхнуть пыль, улыбнуться и сказать: нет, не дождетесь. Мы избрали именно этот путь", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что украинцы - свободный народ, который за последние годы стал только сильнее.

"Наша Конституция говорит, что Украина - суверенное, независимое, унитарное и демократическое государство. И если кто-то не согласен с этими словами и хочет этому возразить, ему придется иметь дело с вами - нашими защитниками. Защитниками с большой буквы", - сказал Зеленский.

Он добавил, что не хочет много говорить. "Единственное, что сегодня должен сказать и Президент, и каждый украинец - это просто спасибо! За вашу отвагу и доблесть. За характер, дух, волю и выдержку. За мирный сон в украинских городах и селах. За то, что держите небо", - сказал президент Украины.

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