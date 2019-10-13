Эрдоган принял роSSийскую делегацию с крымскими "депутатами"

Ранее Эрдоган заявлял, что Турция никогда не признает аннексию Крыма.

Фото: https://ria.ru

Турция впервые приняла в составе роSSийской парламентской делегации "депутатов" от Крыма. Об этом пишет роSSийский сайт РИА-Новости.

Согласно сообщению, в составе роSSийской делегации, торжественно принятой президентом Турции Реджепом Эрдоганом, находились два "депутата" Госдумы от аннексированного Крыма - Наталья Поклонская и Руслан Бальбек.

РоSSийское издание публикует фотографию с этого приема.

МИД Украины ситуацию пока не комментировал.

Напомним, в 2018 году турецкий лидер Реджеп Эрдоган во время совместного брифинга с президентом Украины Петром Порошенко заявил, что Турция никогда не признавала и не признает незаконную аннексию Крыма Россией.

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