Эрдоган принял роSSийскую делегацию с крымскими "депутатами"

Ранее Эрдоган заявлял, что Турция никогда не признает аннексию Крыма.

Фото: https://ria.ru

Турция впервые приняла в составе роSSийской парламентской делегации "депутатов" от Крыма. Об этом пишет роSSийский сайт РИА-Новости.

Согласно сообщению, в составе роSSийской делегации, торжественно принятой президентом Турции Реджепом Эрдоганом, находились два "депутата" Госдумы от аннексированного Крыма - Наталья Поклонская и Руслан Бальбек.

РоSSийское издание публикует фотографию с этого приема.

МИД Украины ситуацию пока не комментировал.