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2019-10-13
Эрдоган принял роSSийскую делегацию с крымскими "депутатами"
Ранее Эрдоган заявлял, что Турция никогда не признает аннексию Крыма.
Фото: https://ria.ru
Турция впервые приняла в составе роSSийской парламентской делегации "депутатов" от Крыма. Об этом пишет роSSийский сайт РИА-Новости.
Согласно сообщению, в составе роSSийской делегации, торжественно принятой президентом Турции Реджепом Эрдоганом, находились два "депутата" Госдумы от аннексированного Крыма - Наталья Поклонская и Руслан Бальбек.
РоSSийское издание публикует фотографию с этого приема.
МИД Украины ситуацию пока не комментировал.
Напомним, в 2018 году турецкий лидер Реджеп Эрдоган во время совместного брифинга с президентом Украины Петром Порошенко заявил, что Турция никогда не признавала и не признает незаконную аннексию Крыма Россией.
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