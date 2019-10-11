За месяц на 12 пунктов уменьшилось количество украинцев, считающих, что страна на правильном пути, - опрос

Зеленскому доверяют 70,5% опрошенных.

За месяц на 12 пунктов уменьшилось количество украинцев, считающих, что страна на правильном пути, - опрос
Фото: Lb.ua

За последний месяц на 12 пунктов уменьшилось количество украинцев, которые считают, что Украина на правильном пути. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Центра Разумкова.

По его данным, 45% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, при том, что в сентябре так думали 57%. В тоже время 29% украинцев думают, что события развиваются в неправильном направлении (в сентябре так считало 17%).

Кроме того, 34% опрошенных уверенны, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в ближайшие несколько лет (в сентябре так считало 41%). 43,5% граждан думают, что Украина способна преодолеть их в более длительной перспективе (в сентябре так думало 40%).

10% опрошенных не верят, что страна способна преодолеть эти проблемы (в сентябре так считало 6%).

В целом, характеризуя действия власти, 41,5% украинцев считают, что новая власть пытается улучшить ситуацию в стране, но ей это пока не очень удается сделать. 29% опрошенных считают, что новая власть пытается улучшить ситуацию в стране и во многом ей это удается, и 20% - что новая власть не пытается улучшить ситуацию в стране, а лишь имитирует усилия в этом направлении.

23% опрошенных уверенны, что действия новой власти оправдали их надежды, 5% - что действия новой власти оказались лучше, чем они ожидали, 9% заявили, что новая власть не оправдала их надежд.

54,5% опрошенных считают, что действия Зеленского в первую очередь направлены на защиту общенациональных интересов, а 24,5% - что его действия в первую очередь направлены на защиту собственных интересов и интересов своего политического окружения.

48% респондентов считают, что нынешняя власть лучше, чем предыдущая, 27% - что она ничем существенно не отличается от предыдущей, а 8% - что она хуже предыдущей.

Оценивая уровень доверия к политикам, чаще всего доверие выражается к Зеленскому (ему доверяют 70,5% опрошенных), к Разумкову (54%), Гончаруку (36%). Отмечается, что среди политиков, фамилии которых были представлены в опроснике, только они имеют положительный баланс доверия-недоверия.

Недоверие чаще выражается к Луценко (ему не доверяют 88% опрошенных), Парубию (83%), Порошенко (80%), Н. Шуфрича (78%), Рабиновичу (76%), Медведчуку (76%), Тимошенко (74%), Авакову (72%), Гройсману (70,5%), Бойко (68%).

Исследование проводилось с 4 по 9 октября 2019 года. Было опрошено 2015 респондентов старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, согласно еще одному опросу Центра Разумкова, 56% украинцев против предоставления особого статуса Донбассу. Начало официальных переговоров Украины с оккупантами ОРДЛО поддержало 41,5% опрошенных.

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