Четырех роSSийских актеров внесли в перечень запрещенных в Украине

Все они играли роли в фильме "Ополченочка", который снимали на оккупированной территории Донбасса.

Четырех роSSийских актеров внесли в перечень запрещенных в Украине
Фото: politeka.net

Министерство культуры внесло в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины, фамилии еще четырех роSSийский актеров.

Об этом говорится на сайте министерства.

Согласно обновленному списку Минкультуры, в этот перечень внесены роSSийские актрисы Наталья Колоскова и Мария Перн, а также роSSийские актеры Юрий Миронцев и Анатолий Фалинский.

Причины внесения этих лиц в перечень на сайте министерства не указаны, но известно, что все они играли роли в фильме "Ополченочка", который снимали на территории неподконтрольной украинской власти Луганской области.

Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Минкультуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Сейчас в список внесены 151 человек.

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