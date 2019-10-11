УН: послом Украины в США станет постпред в ООН Владимир Ельченко

Дипломат переедет из Нью-Йорка в Вашингтон.

УН: послом Украины в США станет постпред в ООН Владимир Ельченко
Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко

Новым послом Украины в Соединенных Штатах Америки станет постоянный представитель при ООН Владимир Ельченко. Претендовавший на эту должность посол Олег Шамшур якобы отказался от нее по состоянию на здоровья.

Об этом пишет агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Должность посла Украины в США вакантна с 19 июля, когда был уволен Валерий Чалый.

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 10 октября сообщил, что определился с кандидатурой посла Украины в США, однако не назвал фамилию.

Ельченко родился 27 июня 1959 года в Киеве. Заканчивал Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко (факультет международных отношений и международного права). На дипломатической службе - с 1981 года.

При Союзе работал на секретарских должностях. В 1993 году был наблюдателем по гражданским вопросам Миротворческих сил ООН в бывшей Югославии (UNPROFOR), Хорватия. После занимал должности заместителя начальника и начальника Управления международных организаций МИД Украины

В 1997-2000 годах был постоянным представителем Украины при ООН, в 2000-2001 - представителем в Совбезе ООН. В эти же годы был замминистра иностранных дел.

В 2001-2003 годах – заместитель государственного секретаря и государственный секретарь МИД Украины, в 2003-2005 годах – первый заместитель Министра иностранных дел Украины – руководитель аппарата МИД Украины. Затем несколько лет был послом Украины в Австрии и представителем Украины при международных организациях в Вене.

В 2010 года был назначен послом в РоSSии, но в марте 2014 года его отозвали из Москвы из-за роSSийской агрессии.

В конце 2015 года Ельченко был назначен постоянным представителем Украины при ООН.

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