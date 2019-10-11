"Формула Штайнмайера" принуждает Украину говорить напрямую с сепаратистами, - Карпентер

Экс-советник Пентагона считает "формулу Штайнмайера" ловушкой для Украины.

"Формула Штайнмайера" принуждает Украину говорить напрямую с сепаратистами, - Карпентер
Майкл Карпентер

Бывший заместитель помощника министра обороны США, а сейчас старший директор Центра дипломатии и глобального взаимодействия Майкл Карпентер считает "формулу Штайнмайера" ловушкой для Украины.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту "Укринформа".

Карпентер предостерег, что "формула Штайнмайера", которую Европа хочет навязать Украине, сконцентрирована на отмене ответственности РФ за войну и принуждении Киева вести дела со ставленниками Кремля на Донбассе.

"Это очень опасный путь", - подчеркнул он.

Карпентер пояснил, что тогдашний глава МИД Германии на самом деле предложил забыть важнейшие предпосылки, прописанные в Минских соглашениях 2015 года, и сразу перейти к выборам на Донбассе и предоставлению специального статуса оккупированным территориям. Речь идет о прекращении огня, выводе тяжелого вооружения и войск, а также обеспечении присутствия миссии ОБСЕ на оккупированных территориях Донбасса и восстановлении суверенитета Украины.

"Без возвращения контроля над международной границей, Украина не будет иметь суверенитет на этих территориях. Это чрезвычайно важно", - подчеркнул Карпентер.

Кроме того, он обратил внимание на то, каким способом вводится концепция "формулы Штайнмайера". "В контексте международных дискуссий сводится к давлению на Украину, а не РоSSию. Ведь и президент Макрон, и канцлер Меркель сосредоточивают разговор на том, чего ожидать от специального статуса (Донбасса - ред.)," - отметил экс-советник Пентагона.

Он подчеркнул, что в этой риторике совсем не обращается внимание на роль РоSSии в переговорах. "Это очень досадно, и я думаю, что следующий саммит в "нормандском формате", откровенно говоря, станет чем-то вроде ловушки для Украины", - сказал Карпентер.

Он добавил, что РоSSия наоборот только выигрывает при таком развитии событий, поскольку такой подход выводит Москву из-под ответственности как сторону и подстрекателя конфликта.

"Эта формула принуждает Украину говорить напрямую с сепаратистами. Это проигрыш для Украины, потому что сепаратисты откажутся выполнять то, что мы считаем свободными и справедливыми избирательными процедурами, а РоSSия будет говорить: "Ну вы же должны договариваться с этими людьми на этих территориях. Нас там нет, говорите с ними", - пояснил эксперт.

Он добавил, что международное сообщество, со своей стороны, будет давить на украинское правительство. "Мол, именно они (сепаратисты, - ред.) контролируют эту территорию, поэтому делайте все, что можно", - добавил Карпентер.

Напомним, 1 октября в Минске представители Украины, РоSSии, ОБСЕ и главари террористов Донбасса подписали "формулу Штайнмайера". После этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время может состояться саммит "нормандском формате". Против реализации "формулы Штайнмайера" выступил ряд украинских политсил, Львовский, Тернопольский, Ивано-Франковский облсоветы, а боевики "ДНР" и "ЛНР" начали выдвигать Украине условия для местных выборов.

В разных городах Украины прошли акции "Нет капитуляции!", в том числе и в Киеве, где на Майдане Независимости собралось около двух тысяч человек. 3 октября президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заверил, что "зрада отменяется".

Пятый президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, предложил семь шагов, чтобы избежать "роSSийской ловушки", которую, по его словам, несет в себе "формула Штайнмайера".

Франция, Германия и Великобритания приветствовали подписание формулы и сочли это прогрессом на пути к урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе, а президент РФ Владимир Путин похвалил "искреннее стремление" Зеленского урегулировать конфликт.

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