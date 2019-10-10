Зеленский видит МВФ возможным посредником в переговорах по Приватбанку
От решения по Приватбанку зависит сотрудничество Украины с МВФ.
Президент Владимир Зеленский видит Международный валютный фонд или других международных экспертов возможными посредниками в переговорах по Приватбанку.
Об этом глава государства заявил в ходе пресс-марафона.
"Я бы хотел, чтобы если будут такие переговоры, то мне кажется, что должны быть международные эксперты. Это люди могут быть и от МВФ, и от кого угодно, кому доверяет общество", - цитирует президента Интерфакс-Украина.
Он также уточнил, что эксперты должны проанализировать ситуацию и мировые судебные кейсы, чтобы наработать соответствующее решение.
Ранее Владимир Зеленский пообещал защищать интересы государства в деле Приватбанка.
При этом он сказал, что не будет вмешиваться в судебный процесс.
Напомним, что 17 октября в Хозяйственном суде Киева пройдут дебаты по иску Игоря Коломойского, в котором он просит признать недействительным договор купли-продажи Приватбанка во время национализации.
От решения по Приватбанку зависит сотрудничество Украины с МВФ.