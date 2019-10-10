Зеленский: вопрос подачи воды в Крым не обсуждается

"Та сторона тему не поднимала, а мы в этом вопросе защищаем Украину".

Зеленский: вопрос подачи воды в Крым не обсуждается
Северо-Крымский канал
Фото: ikrim.net

Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос возобновления поставок воды на оккупированный полуостров Крым не обсуждается.

Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг.

"Чтобы переговоры были, кто-то должен поднимать эту тему. Та сторона тему не поднимала, а мы в этом вопросе защищаем Украину. Вы знаете, что происходит в Крыму. На что мы готовы - мы делаем на Херсонщине нормальные комфортные КПВВ, хотим инвестировать деньги в Херсонщине, чтобы показать Крыму, развивать там инфраструктуру, особенно возле временной границы с Крымом. Вопросы воды не обсуждается", - заявил Зеленский.

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. После захвата Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратились.

Украинские власти неоднократно делали заявления о том, что водоснабжение аннексированного полуострова будет возобновлено только после деоккупации.

В августе 2019 года оккупационные власти Крыма заявили, что нужно "начать зондаж" о возобновлении работы Северо-Крымского канала, потому что в Днепре "вода, идущая с территории РФ". Постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Днепр по территории Крыма не протекает.

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