Зеленский считает Медведчука реальным собственником "112 Украина"

"Ваш собственник - Медведчук? Ну как нет? Козак, Медведчук - одна история".

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг продления лицензий телеканалам, вещающим под логотипом "112 Украина".

"Это не мое, не президентское дело. Мы должны перезагрузить Нацсовет, новый состав должен прийти и пусть они без меня рассматривают этот вопрос, доказывают вместе с вами - правы вы или нет. Зачем мне вмешиваться в эту ситуацию?" - сказал он журналистам на пресс-конференцию.

Президент также предположил, что предыдущая власть использовала вопрос лицензий для шантажа Виктора Медведчука.

"Знаете, за что вам угрожали отобрать вашу лицензию – мы же о "112 Украина" сейчас говорим? Ваш собственник - Медведчук? Ну как нет? Козак, Медведчук - одна история… Господин Медведчук, который имеет непроукраинскую позицию, является вашим собственником? Я не занимаюсь редакционной политикой, просто вам напоминаю, почему… Думаю, это был шантаж", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что не собирается влиять на Нацсовет в этом вопросе.

Напомним, в апреле 2018 года бенефициаром телеканала "112 Украина" стал гражданин Германии Эдуард Катц, который, скорее всего, был подставным лицом. В декабре того же года Катц продал канал нардепу Тарасу Козаку, приближенному к Виктору Медведчуку.

Под брендом "112 канал" скрываются шесть телерадиокомпаний: ТРК "112 ТВ", "ТВ Выбор", "Партнер-ТВ", "Новый формат", "Ариадна-ТВ", "Лидер-ТВ".

На одну из них записана спутниковая лицензия канала. Пять других телекомпаний в 2011 году победили в конкурсе на места в цифровом мультиплексе МХ-5, предназначенном для региональных и местных вещателей. Впоследствии эти компании сменили владельцев, и вместо пяти отдельных региональных телеканалов на их частотах запустился де-факто общенациональный канал "112 Украина".