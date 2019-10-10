МИД Германии приказал всем своим консульствам не признавать паспорта РФ, выданные в ОРДЛО

Послу Украины в Германии лично об этом сообщили.

Министерство иностранных дел Германии приказало всем немецким консульствам не признавать роSSийские паспорта, выданные гражданам Украины на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в твиттере .

"Измена отменяется: руководство МИД Германии лично сообщил мне об указании всем немецким консульствам не признавать роSSийские паспорта, выданные украинцам на оккупированном Донбассе", - написал Мельник.

Напомним, 24 апреля президент РоSSии Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи роSSийского гражданства жителям ОРДЛО, их выдача началась в середине июня. По состоянию на середину августа роSSийские паспорта получили более 25 тысяч жителей оккупированных районов.

Страны ЕС , Канада и США заявляли, что не будут признавать роSSийские паспорта, выданные жителям Донбасса.

3 октября Еврокомиссия и Европейская служба внешних действий разослали государствам-членам ЕС и странам Шенгенской зоны, которые не входят в ЕС , рекомендации по обработке виз, которые выдают жителям ОРДЛО.

Эти рекомендации позволят идентифицировать роSSийские паспорта, выданные жителям ОРДЛО.