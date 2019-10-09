Зеленский и глава МИД Нидерландов обсудили расследование дела МН17

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Королевства Нидерланды Стефом Блоком.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества сторон по завершению расследования и проведению судебного процесса по делу о катастрофе самолета Boeing-777 Malaysia Airlines рейса MH17 в Донецкой области в 2014 году.

Фото: president.gov.ua

Об этом информирует пресс-служба президента.

Глава украинского государства проинформировал собеседника о ситуации с безопасностью на Донбассе, а также об усилиях, направленных на прекращение боевых действий.

Также речь шла о взаимодействии сторон в рамках реализации курса европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Фото: president.gov.ua

"Министр иностранных дел Нидерландов подтвердил наличие значительного интереса нидерландского бизнеса к наращиванию инвестиционного сотрудничества, а также отметил готовность правительства Нидерландов продолжать поддержку Украины на пути реализации структурных реформ", - говорится в сообщении.

Ранее парламент Нидерландов проголосовал за расследование "роли Украины" в катастрофе MH17. Ходатайство по поводу расследования того факта, что Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом, подала Христианско-демократическая партия.

Напомним, пассажирский "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.