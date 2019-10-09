Зеленский и глава МИД Нидерландов обсудили расследование дела МН17

Ранее парламент Нидерландов проголосовал за расследование "роли Украины" в катастрофе MH17.

Зеленский и глава МИД Нидерландов обсудили расследование дела МН17
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Королевства Нидерланды Стефом Блоком.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества сторон по завершению расследования и проведению судебного процесса по делу о катастрофе самолета Boeing-777 Malaysia Airlines рейса MH17 в Донецкой области в 2014 году.

Фото: president.gov.ua

Об этом информирует пресс-служба президента.

Глава украинского государства проинформировал собеседника о ситуации с безопасностью на Донбассе, а также об усилиях, направленных на прекращение боевых действий.

Также речь шла о взаимодействии сторон в рамках реализации курса европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Фото: president.gov.ua

"Министр иностранных дел Нидерландов подтвердил наличие значительного интереса нидерландского бизнеса к наращиванию инвестиционного сотрудничества, а также отметил готовность правительства Нидерландов продолжать поддержку Украины на пути реализации структурных реформ", - говорится в сообщении.

Ранее парламент Нидерландов проголосовал за расследование "роли Украины" в катастрофе MH17. Ходатайство по поводу расследования того факта, что Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом, подала Христианско-демократическая партия.

Напомним, пассажирский "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что авиалайнер был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с самоходной огневой установки "Бук" с сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайское. Этот район на тот момент находился под контролем пророSSийских сепаратистов. Из расследования следует, что "Бук" был доставлен в Украину из РоSSии, а после того, как его использовали для атаки на авиалайнер рейса МН17, он снова вернулся на территорию РФ.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Труба судился с местными советами за поддержку Евромайдана, - СМИТруба судился с местными советами за поддержку Евромайдана, - СМИ
Азаров прослезился во время интервью об УкраинеАзаров прослезился во время интервью об Украине
Рада приняла закон против "Зеонбуда"Рада приняла закон против "Зеонбуда"
Рябошапка о деле Burisma: прокуратура вне политикиРябошапка о деле Burisma: прокуратура вне политики
Бывший милиционер получил восемь лет тюрьмы за подготовку теракта по заказу роSSийских спецслужбБывший милиционер получил восемь лет тюрьмы за подготовку теракта по заказу роSSийских спецслужб
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский посетил военную выставку "Оружие и безопасность 2019" в КиевеЗеленский посетил военную выставку "Оружие и безопасность 2019" в Киеве
Зеленский после скандала пришел в Бабий Яр с раввинамиЗеленский после скандала пришел в Бабий Яр с раввинами
Зеленский назначил членами набсовета "Укроборонпрома" своего помощника Ермака и гендиректора "Укрпочты" СмелянскогоЗеленский назначил членами набсовета "Укроборонпрома" своего помощника Ермака и гендиректора "Укрпочты" Смелянского
The Insider: Зеленский в Нью-Йорке виделся с бизнесменом, связанным с международным криминаломThe Insider: Зеленский в Нью-Йорке виделся с бизнесменом, связанным с международным криминалом
Глава Минюста рассказал о планируемых нововведенияхГлава Минюста рассказал о планируемых нововведениях
Зеленский подписал указ о реорганизации НИСИЗеленский подписал указ о реорганизации НИСИ
Глава Нацполиции поддерживает легализацию проституции и игорного бизнесаГлава Нацполиции поддерживает легализацию проституции и игорного бизнеса
Зеленский приказал упростить въезд и выезд из ОРДЛО и перемещение товаров на оккупированные территорииЗеленский приказал упростить въезд и выезд из ОРДЛО и перемещение товаров на оккупированные территории
Зеленский исключил сокращение льгот участникам боевых действийЗеленский исключил сокращение льгот участникам боевых действий
Зеленский и Лукашенко встретились в ЖитомиреЗеленский и Лукашенко встретились в Житомире
Последние новости
Подгружаем последние новости