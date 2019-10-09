Увольнение Ройтбурда с поста директора ОХМ было безосновательным, - Минкульт

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины заявило, что увольнение Александра Ройтбурда с поста директора Одесского художественного музея было безосновательным. Об этом сообщается на сайте Министерства информационной политики.

"Очевидно, решение об увольнении известного художника из занимаемой им должности было принято без надлежащих оснований, суд может признать его незаконным. Считаем, что это может стать основой для успешного обжалования А. Ройтбурдом решения Одесского облсовета в судебном порядке», - сказано в сообщении.

Отмечается, что Минкульт тщательно следит за ходом этого судебного разбирательства.

Согласно юридическому выводу министерства, отсутствуют любые задокументированные факты, подтверждающие обстоятельства, которые являлись основанием для принятия Одесским облсоветом решения об увольнении Ройтбурда.

Напомним, 4 сентября Одесский облсовет досрочно расторг контракт с директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом. В целом «за» проголосовал 51 депутат, «против»- трое, удержалось – двое, не голосовало - 17.В п

В повестку дня этот вопрос внесли по предложению депутата от ОПЗЖ Алексея Кобыльникова.

Против этого решения выступили ключевые украинские институции в сфере культуры – Украинский институт, Центр Довженко, а также министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.