На блокпосту в Луганской области произошли столкновения между полицией и добровольцами

Участники акции "Последний блокпост" направлялись в Золотое, чтобы не допустить разведения сил.

?На блокпосту в Луганской области произошли столкновения между полицией и добровольцами
Фото: hromadske.ua

На блокпосту в городе Кременная Луганской области произошли столкновения между полицией и добровольцами, которые направлялись в Золотое, чтобы не допустить разведение сил.

Об этом сообщает hromadske.

Участники акции "Последний блокпост", которые едут колонной в Золотое, остановились на блокпосту. Добровольцы требуют пропустить их, в результате чего возникла потасовка, во время которой один из правоохранителей выстрелил в воздух.

Также сообщается, что один из правоохранителей пострадал, его забрали медики.

На блокпосту у місті Кремінна сталися сутички між поліцією та добровольцями і ветеранами, які хочуть проїхати в Золоте, аби не допустити розведення сил.

відео: телеграм-канал "Ні капітуляції" pic.twitter.com/bTu3cclJIk

— hromadske (@HromadskeUA) October 9, 2019

Из-за инцидента очередь к блокпосту в Кременной растянулась на 4 км.

Напомним, 1 октября в Минске договорились о разведении войск в Петровском и Золотом в Луганской области. Разведение должно было начаться 7 октября, но его перенесли из-за обстрелов со стороны пророSSийских боевиков.

В Минобороны сообщили, что ВСУ технически готовы к разведению войск, а также уточнили, что войска отойдут на позиции 2016 года.

В СМИ появилась информация о том, что после разведения сил на Донбассе так называемыми "серыми зонами" могут стать Широкино, Пески, Гранитное и другие, подконтрольные Киеву населенные пункты. Комментируя это, в штабе Операции объединенных сил заявили, что в свою очередь, противник также будет отходить из Ясиноватой, частично из Донецка, из Сокольников.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Труба судился с местными советами за поддержку Евромайдана, - СМИТруба судился с местными советами за поддержку Евромайдана, - СМИ
Азаров прослезился во время интервью об УкраинеАзаров прослезился во время интервью об Украине
Рада приняла закон против "Зеонбуда"Рада приняла закон против "Зеонбуда"
Рябошапка о деле Burisma: прокуратура вне политикиРябошапка о деле Burisma: прокуратура вне политики
Бывший милиционер получил восемь лет тюрьмы за подготовку теракта по заказу роSSийских спецслужбБывший милиционер получил восемь лет тюрьмы за подготовку теракта по заказу роSSийских спецслужб
Блок рекламы


Похожие новости
В Херсонской области подожгли дом судей Чаплинского и Новокаховского судовВ Херсонской области подожгли дом судей Чаплинского и Новокаховского судов
The Insider: Зеленский в Нью-Йорке виделся с бизнесменом, связанным с международным криминаломThe Insider: Зеленский в Нью-Йорке виделся с бизнесменом, связанным с международным криминалом
Воронченко заявил, что РоSSия солгала Международному трибуналу о том, что вернула Украине захваченные кораблиВоронченко заявил, что РоSSия солгала Международному трибуналу о том, что вернула Украине захваченные корабли
В Станице Луганской завершили строительство временного перехода на мостуВ Станице Луганской завершили строительство временного перехода на мосту
Зеленский: товарооборот между Украиной и Беларусью должен превысить $6-8 млрдЗеленский: товарооборот между Украиной и Беларусью должен превысить $6-8 млрд
ГБР подозревает начальника ГосЧС в Херсонской области в растрате 235 тыс. гривенГБР подозревает начальника ГосЧС в Херсонской области в растрате 235 тыс. гривен
Украина завершает строительство временного перехода на мосту в Станице ЛуганскойУкраина завершает строительство временного перехода на мосту в Станице Луганской
Венгрия выделит 20 тыс. евро больнице в прифронтовом селе в Луганской областиВенгрия выделит 20 тыс. евро больнице в прифронтовом селе в Луганской области
В Днепропетровской области СБУ задержала завербованного пропагандиста "русского мира"В Днепропетровской области СБУ задержала завербованного пропагандиста "русского мира"
Снижение цены на газ для Луганской ТЭС спасет Луганский регион от отключений электроэнергии, - ПлачковСнижение цены на газ для Луганской ТЭС спасет Луганский регион от отключений электроэнергии, - Плачков
Последние новости
Подгружаем последние новости