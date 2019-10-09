?На блокпосту в Луганской области произошли столкновения между полицией и добровольцами

Участники акции "Последний блокпост" направлялись в Золотое, чтобы не допустить разведения сил.

На блокпосту в городе Кременная Луганской области произошли столкновения между полицией и добровольцами, которые направлялись в Золотое, чтобы не допустить разведение сил.

Об этом сообщает hromadske.

Участники акции "Последний блокпост", которые едут колонной в Золотое, остановились на блокпосту. Добровольцы требуют пропустить их, в результате чего возникла потасовка, во время которой один из правоохранителей выстрелил в воздух.

Также сообщается, что один из правоохранителей пострадал, его забрали медики.

На блокпосту у місті Кремінна сталися сутички між поліцією та добровольцями і ветеранами, які хочуть проїхати в Золоте, аби не допустити розведення сил.



відео: телеграм-канал "Ні капітуляції" pic.twitter.com/bTu3cclJIk — hromadske (@HromadskeUA) October 9, 2019

Из-за инцидента очередь к блокпосту в Кременной растянулась на 4 км.

Напомним, 1 октября в Минске договорились о разведении войск в Петровском и Золотом в Луганской области. Разведение должно было начаться 7 октября, но его перенесли из-за обстрелов со стороны пророSSийских боевиков.

В Минобороны сообщили, что ВСУ технически готовы к разведению войск, а также уточнили, что войска отойдут на позиции 2016 года.