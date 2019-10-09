В Херсонской области подожгли дом судей Чаплинского и Новокаховского судов

В селе Малокаховка Херсонской области в ночь на вторник, 8 октября, неизвестные пытались поджечь дом, в котором живут судьи Ирина и Сергей Пилипенко.

Об этом сообщает "Судебная власть Украины".

"В ночь на 8 октября неустановленные лица путем вброса бутылок с зажигательной смесью во двор и в окно, совершили поджог квартиры супругов судей Чаплинского районного суда и Новокаховского городского суда Херсонской области. Только по странному стечению обстоятельств пожар был вовремя обнаружен и локализован. Указанные события судья Чаплинского районного суда Ирина Пилипенко связывает с осуществлением своей профессиональной деятельности, так как ранее в ее адрес поступали угрозы в связи с рассмотрением им ряда дел", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Как уточнили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, сообщение о пожаре поступило 8 октября в 2:30 ночи. Прибывшие на место спасатели увидели, что горит крыша дома

"Около двух часов понадобилось чтобы ликвидировать пожар. Огнем повреждено перекрытие крыши на площади 40 кв. м и потолок дома площадью 8 кв. м. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Костополе сожгли автомобиль депутата Ровенского облсовета.