Спецсоветник Юнкера назвал возврат границы решающим пунктом Минских соглашений

"РоSSияне не смогут доставлять войска и вооружение, как они делают это до сих пор".

Спецсоветник Юнкера назвал возврат границы решающим пунктом Минских соглашений
Фото: yes-ukraine.org

Специальный советник президента Еврокомиссии по вопросам Украины Эльмар Брок считает возвращение границы под контроль Украины решающим пунктом Минских соглашений.

Об этом он сказал в интервью "Интерфаксу-Украина".

"Если есть условие, что Украина вернет контроль над границей, то тогда это – решающий пункт. Потому что если это так, то россияне не смогут доставлять войска и вооружение, как они делают это до сих пор. Крайне важно то, какими будут последующие действия. Мне неизвестны детали этого соглашения, но я думаю, что для украинского правительства важен контроль над каждой стадией выполнения достигнутых соглашений", - комментируя порядок выполнения Минских соглашений.

По его мнению, условия "Минска" не выполняются, потому что стороны настаивают на том, чтобы это сделал оппонент.

"Нам нужно найти решение, которое предусматривает пошаговую стратегию: одна сторона делает этот шаг, другая сторона – другой и так далее для того, чтобы достичь прогресса. Если никто не хочет делать шагов, ничего не будет происходить вообще", - сказал Брок.

Напомним, что боевики "ЛНР" и "ДНР" недавно заявили, что Украина не получит контроль над границей.

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