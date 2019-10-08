У ООН заканчиваются деньги

Организация столкнулась с серьезнейшим финансовым кризисом.

У ООН заканчиваются деньги
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Фото: Bauhaus

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация переживает серьезнейший финансовый кризис.

Об этом он сказал, представляя проект бюджета ООН на 2020 год. Он составит 2,94 млрд долларов и впервые будет охватывать только один год - раньше бюджет составляли на два года.

Бюджет Организации Объединенных Наций состоит из взносов стран-членов, но не все платят их в срок. Сейчас вышло так, что за три месяца до конца года в бюджет внесено лишь 70% предусмотренных поступлений – свои финансовые обязательства выполнили лишь 129 из 193 стран.

Чтобы покрыть недостачу, в ООН вынуждены были обратиться к отдельному бюджету на миротворческие операции. Но и этот источник практически иссяк.

"В этом месяце мы столкнемся с самым глубоким финансовым кризисом за последнее десятилетие. Мы рискуем полностью исчерпать запасы наличных, предусмотренные для миротворческих операций, а в ноябре нам будет нечем платить зарплату", - цитирует Гутерриша центр новостей ООН.

"Ситуация была бы гораздо хуже, если бы я, начиная с января, не сокращал расходы. Без этих мер нам даже не хватило бы средств, чтобы обеспечить в сентябре открытие Генассамблеи и провести встречи высокого уровня", - сказал он.

С целью экономии ООН приходится отказываться от командировок сотрудников, даже если они необходимы, "замораживать" освободившиеся посты и отменять запланированные мероприятия. В связи с недостаточным финансированием в нью-йоркской штаб-квартире, представительствах ООН в Женеве, Вене и Найроби не будут теперь проводить мероприятия после шести вечера.

В заключение своего выступления в Пятом комитете Генеральный секретарь ООН призвал все страны-члены Организации вовремя и в полной мере выплачивать свои членские взносы.

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