У ООН заканчиваются деньги
Организация столкнулась с серьезнейшим финансовым кризисом.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация переживает серьезнейший финансовый кризис.
Об этом он сказал, представляя проект бюджета ООН на 2020 год. Он составит 2,94 млрд долларов и впервые будет охватывать только один год - раньше бюджет составляли на два года.
Бюджет Организации Объединенных Наций состоит из взносов стран-членов, но не все платят их в срок. Сейчас вышло так, что за три месяца до конца года в бюджет внесено лишь 70% предусмотренных поступлений – свои финансовые обязательства выполнили лишь 129 из 193 стран.
Чтобы покрыть недостачу, в ООН вынуждены были обратиться к отдельному бюджету на миротворческие операции. Но и этот источник практически иссяк.
"В этом месяце мы столкнемся с самым глубоким финансовым кризисом за последнее десятилетие. Мы рискуем полностью исчерпать запасы наличных, предусмотренные для миротворческих операций, а в ноябре нам будет нечем платить зарплату", - цитирует Гутерриша центр новостей ООН.
"Ситуация была бы гораздо хуже, если бы я, начиная с января, не сокращал расходы. Без этих мер нам даже не хватило бы средств, чтобы обеспечить в сентябре открытие Генассамблеи и провести встречи высокого уровня", - сказал он.
С целью экономии ООН приходится отказываться от командировок сотрудников, даже если они необходимы, "замораживать" освободившиеся посты и отменять запланированные мероприятия. В связи с недостаточным финансированием в нью-йоркской штаб-квартире, представительствах ООН в Женеве, Вене и Найроби не будут теперь проводить мероприятия после шести вечера.
В заключение своего выступления в Пятом комитете Генеральный секретарь ООН призвал все страны-члены Организации вовремя и в полной мере выплачивать свои членские взносы.