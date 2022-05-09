Угрожают пленом: на Херсонщине оккупанты начали вымогать деньги в украинцев на блокпостах

Херсон референдум

В Херсонской области роSSийские оккупанты вымогают деньги у людей на блокпостах.

Оккупанты в Харьковской области нашли новый способ показать свою роSSийскую натуру – они вымогают у людей деньги на блокпостах. Об этом люди сообщают в соцсетях, также эту информацию подтвердили в Службе безопасности Украины.

На официальном сайте СБУ опубликовали аудиоперехват, в котором оккупанты обсуждают новую схему вымогательства.

"Наш блокпост нормально. А соседи начудили… Начали деньги у украинцев "трясти". Тысяча рублей проезд". Это рассказал своей жене солдат из подразделения так называемой "ДНР", - рассказывает один из захватчиков.

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

Жители Херсонской области, которая временно оказалась в оккупации, при попытке выбраться на подконтрольную Украине территорию, столкнулись с требованием денег со стороны оккупантов. В группах в соцсетях периодически жалуются на вымогательства со стороны роSSийских военных на блокпостах.

Жертвы такого нечеловеческого отношения отмечают, что вражеские солдаты скрупулезно осматривают содержимое телефонов и багажа, а если находят то, что им не нравится – требуют деньги угрожая пленом. Кроме того, особое внимание орки уделяют людям, у которых есть татуировки.


Галина Струс, politeka.net

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