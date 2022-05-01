Шуляк заявила, что главам громад не нужно ходить на поклон в ОПУ и выбивать деньги на восстановление

Глава «Слуги народа» рассказала о границах возможного вклада местных бюджетов в восстановление разрушенных войной объектов жилья и инфраструктуры, информирует ZN.ua.

Шуляк заявила, что главам громад не нужно ходить на поклон в ОПУ и выбивать деньги на восстановление
© Бучанская городская рада/Facebook

Глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк уверяет, что восстановление уничтоженного роSSийскими оккупантами недвижимого имущества будет осуществляться комплексно с включением в перечень коммунальной инфраструктуры, несмотря на то, что в принятом за основу проект закона №7198 «О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимое имущество в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией РоSSийской Федерации» это не прописано.

Как рассказала Шуляк в интервью Инне Ведерниковой для ZN.UA, единого алгоритма формирования фонда для восстановления коммунальной инфраструктуры еще нет, но «точно будут разные механизмы получения денег от доноров».

«Вернемся, например, к Житомиру и Барселоне. Если будет принято решение, что Барселона помогает восстановлению, то ясно, что Барселона захочет давать эти деньги только Житомиру. И это будут только целевые деньги, использование которых будут контролировать представители Барселоны. Проекты, количество объектов, распределение средств и т.д. Где вы здесь видите централизацию? Наоборот, это чистая децентрализация, когда ни Кабмин, ни офис президента, ни главы ВГА не смогут каким-либо образом влиять на процесс», – уверяет она.

Глава правящей партии подтвердила, что деньги Резервного фонда, за которые идет восстановление инфраструктуры в четырех областях сейчас, выделяются централизованно правительством.

«Но я не слышала пока каких-то нареканий на то, что кто-то кому-то кланялся или кому-то не дали каких-то денег на выполнение той или иной работы. Напротив, мы видим темпы, с которыми действуют Киевская и Черниговская области. И они впечатляют», - говорит депутат.

При этом в президентской партии не могут дать четкий ответ, кто будет финансировать проекты по восстановлению городов.

«Я бы не разделяла инфраструктуру и жилье. Железная дорога, мосты, объекты социальной инфраструктуры, жилые дома будет восстанавливаться все. И будет финансироваться все это из разных возможных источников: за деньги общин, за деньги из госбюджета, за счет доноров и бизнеса. Сейчас у Украины много предложений, и я уверена, что их будет в разы больше. Поэтому будем конкретно говорить об источниках чуть позже, когда у нас будут четкие договоренности по финансированию», - говорит Шуляк.

Отметим, что Ассоциация городов Украины выступила против принятия вышеупомянутого законопроекта, отмечая, что быстрое восстановление недвижимости общин должно быть комплексным и включать придомовые сооружения, коммунальные сети и объекты предоставления коммунальных услуг.

«Предложенный законопроект не дает ответа на большинство из этих вопросов, а также оставляет серьезные пробелы в тех вопросах, на которые он рассчитан. В частности, имеет суженный круг лиц и объектов недвижимости, повреждение или уничтожение которых должно учитываться и за которые предусмотрена компенсация, не предусмотрен порядок учета и компенсации потерь коммунальной и частной хозяйственной инфраструктуры», - говорится в заявлении.

Также законопроект не содержит перечня полномочий органов местного самоуправления по реализации законопроекта и порядку финансирования такой их деятельности, недостаточно регулирует порядок создания и деятельности комиссий по рассмотрению вопросов предоставления компенсации и содержит ряд недостатков.


Ирина Знась, ZN.ua

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