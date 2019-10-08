Воронченко заявил, что РоSSия солгала Международному трибуналу о том, что вернула Украине захваченные корабли

"РоSSия не хочет возвращать корабли, так как они являются доказательством агрессии".

Воронченко заявил, что РоSSия солгала Международному трибуналу о том, что вернула Украине захваченные корабли
Игорь Воронченко
Фото: mil.gov.ua

Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявляет, что РоSSия сообщила Международному трибуналу по морскому праву ложную информацию о возврате трех украинских военных кораблей, захваченных в Керченском проливе.

Об этом Воронченко рассказал "Українським Новинам".

По его словам, после возврата 7 сентября 24 украинских моряков, роSSийская сторона заявила суду, что вернула личный состав и корабли.

"Они ответили, что отдали корабли и личный состав. Они официально доложили суду", - подчеркнул Воронченко.

На самом деле, по мнению Воронченко, РоSSия не хочет возвращать корабли, так как они являются доказательством агрессии. "Ну вы представляете, если они нам отдадут катер "Бердянск" с простреленной рубкой, что будет?", - пояснил он.

Воронченко также отметил, что Министерство иностранных дел Украины отправило РФ запрос о возврате кораблей, но пока не получило ответ.

Напомним, моряки были захвачены 25 ноября 2018 года в нейтральных водах Черного моря. РоSSия признала обстрел и захват украинских кораблей, при этом обвинив моряков в "нарушении границы".

25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что РоSSия должна освободить всех украинских моряков. РоSSия заявила, что не будет выполнять требования трибунала.

7 сентября Украина и РоSSия обменялись пленными в формате "35 на 35". В частности, РФ освободила 24 украинских моряков ВМС, захваченных в плен, а также других политзаключенных.

4 октября Украина и ЕС в ОБСЕ призвали РоSSию вернуть захваченные корабли.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"
Рада решила перезагрузить НАПКРада решила перезагрузить НАПК
Труба судился с местными советами за поддержку Евромайдана, - СМИТруба судился с местными советами за поддержку Евромайдана, - СМИ
Рада приняла закон против "Зеонбуда"Рада приняла закон против "Зеонбуда"
Рябошапка о деле Burisma: прокуратура вне политикиРябошапка о деле Burisma: прокуратура вне политики
Блок рекламы


Похожие новости
Друг Богдана заявил, что стал одним из ведущих киевских застройщиков благодаря способностямДруг Богдана заявил, что стал одним из ведущих киевских застройщиков благодаря способностям
Лукашенко заявил, что Запад оставил Зеленского с Донбассом один на одинЛукашенко заявил, что Запад оставил Зеленского с Донбассом один на один
Пристайко заявил, что боевики будут лишены права избираться в РадуПристайко заявил, что боевики будут лишены права избираться в Раду
Конгресс запросил у Белого дома и Пентагона документы о военной помощи УкраинеКонгресс запросил у Белого дома и Пентагона документы о военной помощи Украине
Пристайко заявил о нежелании РоSSии встретиться в нормандском форматеПристайко заявил о нежелании РоSSии встретиться в нормандском формате
Турчинов заявил, что арест Пашинского – политизированное решениеТурчинов заявил, что арест Пашинского – политизированное решение
Вышинский стал директором в кремлевском медиахолдинге "РоSSия Сегодня"Вышинский стал директором в кремлевском медиахолдинге "РоSSия Сегодня"
Азаров прослезился во время интервью об УкраинеАзаров прослезился во время интервью об Украине
Зеленский заявил о необходимости подключить к интернету сельские школыЗеленский заявил о необходимости подключить к интернету сельские школы
Порошенко: под флагом мира Украине предлагают капитуляциюПорошенко: под флагом мира Украине предлагают капитуляцию
Последние новости
Подгружаем последние новости