Лукашенко заявил, что Запад оставил Зеленского с Донбассом один на один

"И с Востока, и с Запада только камни бросают в этого молодого человека".

Лукашенко заявил, что Запад оставил Зеленского с Донбассом один на один
Фото: president.gov.ua

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Запад оставил Украину одну решать конфликт в Донбассе. Об этом он сказал, выступая на форуме "Минский диалог", передает "Интерфакс-Украина".

"Мы этого Зеленского, которого загрузили этим страшным грузом, не его проблемами, оставили один на один с этими проблемами", - отметил Лукашенко.

По словам президента Беларуси, происходящее в Киеве показывает, что "там без разбора используют определенные силы этот процесс, чтобы вообще придавить новую власть и нового президента". "И Европа безмолвствует. Вы знаете, о ком я говорю", - подчеркнул Лукшенко.

"И с Востока, и с Запада только камни бросают в этого молодого человека. Да очнитесь вы, в конце концов. Война не только в Украине, война в нашем доме, и решать эту проблему нам", - заявил лидер Беларуси.

"Если нормандская четверка чего-то стоит, так давно надо было собраться и что-то решать", - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, 4 октября во время выступления на Форуме регионов в Житомире Лукашенко заявил, что тесным отношениям его страны с Украиной мешают другие страны. "Никто и никогда, как бы не заявляли политики вокруг нас, не позволит нам очень сильно дружить. Потому что, к сожалению, мир действует по принципу "разделяй и властвуй", - отметил он.

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