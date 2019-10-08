В Виннице арестовали американца, воевавшего на стороне Украины в зоне АТО

Фото: court.gov.ua

Винницкий апелляционный суд 8 октября ужесточил меру пресечения американскому гражданину Крейгу Лэнгу, который в 2015 году приехал в Украину, чтобы воевать против боевиков на Донбассе. Он будет содержаться под стражей до 6 декабря.

Об этом пишет "Радио Свобода".

До этого он находился под домашним арестом. Об аресте Лэнга прокуратура ходатайствовала в связи с тем, что его выдачи хотят США , где он подозревается в двойном убийстве

Лэнг - бывший американский военный, принимал участие в боевых действиях в Ираке и Афганистане. В 2015-2016 годах воевал в Украине в рядах "Правого сектора", а потом подписал контракт с Вооруженными силами Украины и прослужил еще несколько месяцев в районе Светлодарской дуги.

Убийство, которому ему вменяют, произошло в 2018 году во Флориде. Правоохранители считают, что мотивом преступления был грабеж – у погибших с собой было 3 тысячи долларов. Деньги нужны были, чтобы поехать в Венесуэлу, где Лэнг с подельником якобы собирались воевать на стороне оппозиционных сил.

Американца задержали в августе 2019 года в Винницкой области во время пересечения границы с Молдовой.

По словам адвоката Дмитрия Моргуна, его подзащитный отвергает инкриминированные ему преступления. Защитник также настаивает, что Украине не должна выдавать Лэнга США , потому что ему там может угрожать смертная казнь.