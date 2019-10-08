Нацполиция готова предложить сотрудникам льготное кредитование жилья

Национальная полиция собирается бороться с некомплектом и привлечением на службу новых сотрудников, в том числе, и с помощью предоставления льготного финансового лизинга на приобретение жилья. Об этом в интервью LB.ua рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Еще одно важнейшее направление, которое, я уверен, позволит радикально улучшить ситуацию – так называемый первый мотивационный пакет МВД – возможность получения жилья полицейским на условиях льготного финансового лизинга. Эта программа, которой может воспользоваться каждый сотрудник. Суть такова: полицейский платит около 60% стоимости жилья, Нацполиция компенсирует до 40% месячного платежа (по 5% в случае рождения каждого ребенка и по 10% за каждые следующие 5 лет службы). Также Нацполиция оплачивает все проценты по кредиту и остальные расходы на его обслуживание", - рассказал Клименко.

"Сегодня по этой программе уже 380 семей полицейских получили отдельное жилье. Это и мотивация идти в полицию, и стимул служить хорошо, продвигаться по службе, делать карьеру!" - уверен глава Нацполиции.

Кроме того, по его словам, в полиции работают также над улучшением условий труда и нормализацией рабочего дня.

"Мы хотим изменить ситуацию. Мы читаем, что пишут об организации работы наши сотрудники, рядовые полицейские.... Мы пока не можем обеспечить нормированный рабочий день в силу объективных условий. Но мы должны обеспечить им отдых. Семья должна видеть мужа или жену. Дети должны видеть родителей. Мы хотим, чтобы рабочее место было оборудовано, и чтобы сотрудник полиции не думал где заправиться, где купить бумагу и за что заправиться", - резюмировал Клименко.