Разведение войск в Петровском и Золотом отложили из-за обстрелов

"Разведение начинается на седьмой день после сохранения мира".

Разведение войск в Петровском и Золотом отложили из-за обстрелов
Фото: facebook.com/ato.news

Разведение войск в Петровском и Золотом, которое было назначено на 7 октября, отложили из-за обстрелов.

Об этом сказал министр иностранных дел Вадим Пристайко на брифинге в Киеве после встречи с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

"Сегодня должно было бы начаться разведение. Об этом договорились в Минске. К сожалению, вы знаете, что были обстреляны несколько дней назад и Петровское и Золотое. Как вы помните, решение состояло в том, что разведение начинается на седьмой день после сохранения мира и отсутствия обстрелов на конкретном участке. Поэтому нам теперь необходимо ждать следующий период в 7 дней, который должен подтвердить, что у сторон серьезные намерения", - сказал он.

Пристайко также сказал, что если разведение сил начнется, но не будет выполняться, то Вооруженные Силы Украины вернутся на свои позиции. "Мы не рекомендуем играть и пытаться прикрыться отводом для занятия позиций или захвата какого-то города", - подчеркнул он.

Напомним, осенью 2016 года участники Трехсторонней контактной группы подписали соглашение о разведении сил и средств возле трех населенных пунктов на линии разграничения – в Петровском, Золотом и Станице Луганской. Отвод тогда состоялся (но не сохранился) в районе первых двух населенных пунктов - возле Золотого 1 октября 2016 года, а возле Петровского 7 октября 2016 года.

РоSSийская сторона на прошлой неделе заявила, что разведение сил в Петровском и Золотом - последнее условие для встречи лидеров "нормандской четверки". При этом глава МИД Украины Пристайко утверждает, что все условия выполнены и осталось согласовать дату.

У Станицы Луганской разведение сил отложили, сославшись на обстрелы. После этого отвод сил на данном участке постоянно срывался и состоялся только летом 2019 года после смены президента Украины.

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