В Станице Луганской завершили строительство временного перехода на мосту

Продолжается демонтаж разрушенной части моста.

Украинская сторона завершила строительство временного перехода на разрушенном мосту в Станице Луганской. Об этом сообщает штаб ООС со ссылкой на Общий центр контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

«В частности, сегодня, было введено в эксплуатацию временный обходной мостик, который позволит гражданам без осложнений осуществлять перемещения», - сказано в сообщении штаба.

В течение следующих дней строители демонтируют разрушенную часть моста и деревянные трапы.

В штабе также напомнили, что обходной мост будет работать пока будут ремонтировать разрушенную часть основного моста.

Фото: Штаб ООСФБ
Фото: Штаб ООСФБ
Фото: Штаб ООСФБ
Фото: Штаб ООСФБ

Напомним, с 15 июля 2019 на подконтрольной Украине стороне в Станице Луганской запустили рейсовый автобус от КПВВ до разрушенного моста через Северский Донец, который подвозит людей пожилого возраста и лиц с инвалидностью.

Ранее неоднократно сообщалось, что боевики не выполняют обязательства по ремонту моста в Станице Луганской или же срывают его ремонт.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"
Вокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего ЯраВокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего Яра
В больнице Днепра умер тяжелораненый боец из МариуполяВ больнице Днепра умер тяжелораненый боец из Мариуполя
По приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том КрузПо приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том Круз
В Саудовской Аравии застрелили телохранителя короляВ Саудовской Аравии застрелили телохранителя короля
Блок рекламы


Похожие новости
Украина завершает строительство временного перехода на мосту в Станице ЛуганскойУкраина завершает строительство временного перехода на мосту в Станице Луганской
Венгрия выделит 20 тыс. евро больнице в прифронтовом селе в Луганской областиВенгрия выделит 20 тыс. евро больнице в прифронтовом селе в Луганской области
Снижение цены на газ для Луганской ТЭС спасет Луганский регион от отключений электроэнергии, - ПлачковСнижение цены на газ для Луганской ТЭС спасет Луганский регион от отключений электроэнергии, - Плачков
На оккупированной части Луганской области дети подорвались на гранате, - СМИНа оккупированной части Луганской области дети подорвались на гранате, - СМИ
Многонациональные учения "Rapid Trident" во Львовской области завершилисьМногонациональные учения "Rapid Trident" во Львовской области завершились
На блокпосту в Луганской области задержали экс-боевика "ДНР"На блокпосту в Луганской области задержали экс-боевика "ДНР"
В Станице Луганской начали строить обходной мостВ Станице Луганской начали строить обходной мост
Боевики не выполняют обязательства по ремонту моста в Станице ЛуганскойБоевики не выполняют обязательства по ремонту моста в Станице Луганской
Возле заброшенной шахты в Луганской области обнаружили схрон с боеприпасамиВозле заброшенной шахты в Луганской области обнаружили схрон с боеприпасами
Херсонская ОГА начала строительство новых КПВВ на админгранице с КрымомХерсонская ОГА начала строительство новых КПВВ на админгранице с Крымом
Последние новости
Подгружаем последние новости