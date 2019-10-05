В Станице Луганской завершили строительство временного перехода на мосту

Украинская сторона завершила строительство временного перехода на разрушенном мосту в Станице Луганской. Об этом сообщает штаб ООС со ссылкой на Общий центр контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

«В частности, сегодня, было введено в эксплуатацию временный обходной мостик, который позволит гражданам без осложнений осуществлять перемещения», - сказано в сообщении штаба.

В течение следующих дней строители демонтируют разрушенную часть моста и деревянные трапы.

В штабе также напомнили, что обходной мост будет работать пока будут ремонтировать разрушенную часть основного моста.

Фото: Штаб ООСФБ

Фото: Штаб ООСФБ

Фото: Штаб ООСФБ

Фото: Штаб ООСФБ

Напомним, с 15 июля 2019 на подконтрольной Украине стороне в Станице Луганской запустили рейсовый автобус от КПВВ до разрушенного моста через Северский Донец, который подвозит людей пожилого возраста и лиц с инвалидностью.

Ранее неоднократно сообщалось, что боевики не выполняют обязательства по ремонту моста в Станице Луганской или же срывают его ремонт.